Терещенко о финале ЧМ-2024: «Чехия – фаворит. Набрали обороты – обыграли США, превзошли Швецию»
Алексей Терещенко назвал Чехию фаворитом финала ЧМ-2024.
Чехи на домашнем турнире обыграли Швецию (7:3) в 1/2 финала и встретятся со Швейцарией, выбившей Канаду (3:2 Б).
«Интересный матч. Сборная Чехии набрала обороты в последних играх – обыграли США 1:0, сейчас превзошли Швецию 7:3.
Для меня сборная Чехии сейчас является фаворитом и главным претендентом на звание чемпиона мира на домашнем чемпионате. Имею в виду финальное противостояние со Швейцарией», – заявил трехкратный чемпион мира Терещенко.