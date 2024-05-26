Терещенко о финале ЧМ-2024: «Чехия – фаворит. Набрали обороты – обыграли США, превзошли Швецию»

Теги Алексей Терещенко Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Советский спорт Хоккей

Алексей Терещенко назвал Чехию фаворитом финала ЧМ-2024.

Чехи на домашнем турнире обыграли Швецию (7:3) в 1/2 финала и встретятся со Швейцарией, выбившей Канаду (3:2 Б).

«Интересный матч. Сборная Чехии набрала обороты в последних играх – обыграли США 1:0, сейчас превзошли Швецию 7:3.

Для меня сборная Чехии сейчас является фаворитом и главным претендентом на звание чемпиона мира на домашнем чемпионате. Имею в виду финальное противостояние со Швейцарией», – заявил трехкратный чемпион мира Терещенко.

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1 комментарий
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Не удивлюсь, если чехам со Швейцарией будет сложнее, чем со Швецией.
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