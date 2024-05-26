Терещенко о финале ЧМ-2024: «Чехия – фаворит. Набрали обороты – обыграли США, превзошли Швецию»

Алексей Терещенко назвал Чехию фаворитом финала ЧМ-2024.

Чехи на домашнем турнире обыграли Швецию (7:3) в 1/2 финала и встретятся со Швейцарией, выбившей Канаду (3:2 Б).

«Интересный матч. набрала обороты в последних играх – обыграли США 1:0, сейчас превзошли Швецию 7:3.

Для меня сборная Чехии сейчас является фаворитом и главным претендентом на звание чемпиона мира на домашнем чемпионате. Имею в виду финальное противостояние со Швейцарией», – заявил трехкратный чемпион мира .