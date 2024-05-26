Быков о фаворите финала ЧМ-2024: «Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть»

Вячеслав Быков назвал Россию фаворитом финала ЧМ 2024 по хоккею.

В финале турнира в хозяева сыграют со сборной Швейцарии. не была допущена к участию.

«Я думаю, что жители Швейцарии радуются выходу в финал чемпионата мира. Но я не смотрю матчи. К сожалению, наши не играют и у меня пропал интерес смотреть.

Кто фаворит? Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть», – сказал бывший тренер сборной России, сейчас проживающий в .

Под руководством россияне дважды выиграли чемпионат мира (2008, 2009 годы).