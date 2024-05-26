Быков о фаворите финала ЧМ-2024: «Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Быков назвал Россию фаворитом финала ЧМ 2024 по хоккею.

В финале турнира в Чехии хозяева сыграют со сборной Швейцарии. Сборная России не была допущена к участию. 

«Я думаю, что жители Швейцарии радуются выходу в финал чемпионата мира. Но я не смотрю матчи. К сожалению, наши не играют и у меня пропал интерес смотреть.

Кто фаворит? Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть», – сказал бывший тренер сборной России, сейчас проживающий в Швейцарии

Под руководством Быкова россияне дважды выиграли чемпионат мира (2008, 2009 годы). 

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25 комментариев
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почему этот патриот проживает в швейцарии?
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Восхительная неблагодарность и лицемерие
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
получается, что турбопатриот у которого есть бабки, и который долго работал и жил в россии, местом жительства выбирает все же швейчарию. это насколько же лучше должна быть швейцария для жизни?
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Ну и зря. Отличный хоккей.
+6
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Если это всё искренне, то несмотря на его величие как игрока и тренера, сейчас вот жалко его, сидит там во вражеской Швейцарии и скучает по Родине. Тем более у него сын вовсе играл за сборную Швейцарии (благо хоть не потенциального солдата НАТО вырастил), я так понимаю нет вообще никакой радости в семье в связи с участием сборной в финале. Ну или он достаточно хитрый и даёт всем российским СМИ настолько отбитое вью, а сам счастливо живёт там ))
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Феерический лицемер.
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Патриотично как! Аж за душу берет!!!
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Бред какой-то, ну почему хороший хоккей не посмотреть, пусть и без России. А всяким спецам, тренерам , как по мне, в обязательном порядке
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Ответ kost68
почему этот патриот проживает в швейцарии?
Потому ,что многие любят ( по их словам) Родину почему то из за бугра и с полученным там гражданством.
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Непатриотично. Сам в Швейцарии проживает вместе с семьёй со времён швейцарского царя гороха.и так относится к стране где видимо им хорошо. Раз не возвращается.
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Быков , у тебя же двойное гражданство наше и Швейцарское и как так ты не болеешь за Швейцарию , в которой и играл и столько лет проживаешь с семьёй ! Ты когда то говорил -Не нужно стесняться учиться хоккею у Европы, а теперь говоришь ,что Европейский хоккей тебе не интересен !
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Комментарий удален модератором
Жаль конечно, что где то с тех времен когда сборной рулили БиЗ сборной России со своей фирменной игрой и не было. Первые же неудачи и куда то представителей вида унесло. Узнавать эту безликую команду теперь можно только по маечкам, во что пытаются играть никто не знает. Одно радует, другие ведущие сборные себе не изменяют, одни как и прежде сами играют и другим дают, вторые наоборот. Независимо какой будет результат в отдельно взятом соревновании. Сборная США вообще не выигрывают эти турниры, но от своего не отходят. Ведь главное не медальки. В общем везде есть свои плюсы, что опять же не может не радовать
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Согласен д Слава, полностью. Проживать можно где угодно если кому то не удается нечего и брюзжать.
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А сына его не зовут в сборную Швейцарии?
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Я удивляюсь почему его из Швейцарии не выставили. Но видно закон не позволяет!
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Что даже Швейцарцев не смотрел.
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Сын же за сборную Швейцарии играл
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Ответ kost68
получается, что турбопатриот у которого есть бабки, и который долго работал и жил в россии, местом жительства выбирает все же швейчарию. это насколько же лучше должна быть швейцария для жизни?
Не, он получается как бы в тылу врага! Скрытая угроза, если что)

Уровень лицемерия - легендарный
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Ответ kost68
почему этот патриот проживает в швейцарии?
Характер закаляет
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Ответ Невыносимая Легкость-Бытия
Восхительная неблагодарность и лицемерие
В десятку.
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Ответ guizzy
Если это всё искренне, то несмотря на его величие как игрока и тренера, сейчас вот жалко его, сидит там во вражеской Швейцарии и скучает по Родине. Тем более у него сын вовсе играл за сборную Швейцарии (благо хоть не потенциального солдата НАТО вырастил), я так понимаю нет вообще никакой радости в семье в связи с участием сборной в финале. Ну или он достаточно хитрый и даёт всем российским СМИ настолько отбитое вью, а сам счастливо живёт там ))
Если бы не был доволен и счастлив давно бы вернулся. С его именем и опытом в России легко бы нашел высокооплачиваемую работу в хоккее. Тренером в КХЛ уж точно.
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