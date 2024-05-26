Крикунов о том, что не считал сборную США фаворитом ЧМ-2024: «Никакой политики. Я не путаю спорт с ней. Я же не американец или европеец»

Владимир Крикунов высказался о том, что не считал сборную США фаворитом ЧМ.

Американцы вылетели в 1/4 финала ЧМ по хоккею 2024, проиграв Чехии (0:1).

– Вы изначально не видели сборную США претендентом на победу на ЧМ. Дело в политике?

– Никакой политики. Я не путаю спорт с политикой. Я же не американец или европеец. Просто сборная США меня не впечатлила. Я же видел ее матчи. Да, ребята там молодые, но не более.

Изначально понимал, что, может, в четверке будут, но точно не победят. И даже в финал не попадут, – сказал бывший тренер сборной России и клубов КХЛ.