Крикунов о том, что не считал сборную США фаворитом ЧМ-2024: «Никакой политики. Я не путаю спорт с ней. Я же не американец или европеец»

Теги Владимир Крикунов Сборная США по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Владимир Крикунов высказался о том, что не считал сборную США фаворитом ЧМ.

Американцы вылетели в 1/4 финала ЧМ по хоккею 2024, проиграв Чехии (0:1). 

– Вы изначально не видели сборную США претендентом на победу на ЧМ. Дело в политике?

– Никакой политики. Я не путаю спорт с политикой. Я же не американец или европеец. Просто сборная США меня не впечатлила. Я же видел ее матчи. Да, ребята там молодые, но не более.

Изначально понимал, что, может, в четверке будут, но точно не победят. И даже в финал не попадут, – сказал бывший тренер сборной России и клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий