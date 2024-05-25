Сборная Канады не вышла в финал ЧМ впервые с 2018 года

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канады не вышла в финал чемпионата мира по хоккею впервые за 6 лет.

Команда Андре Туриньи потерпела поражение от Швейцарии по буллитам в полуфинале турнира (2:3 Б). 

Канадцы не сумели пробиться в финал турнира впервые с 2018 года. Тогда они заняли четвертое место, после чего по два раза брали золото и серебро ЧМ.

В матче за третье место сборная Канады встретится с командой Швеции. 

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15 комментариев
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Все просто. Таварес давно уже чёрная метка.
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Туриньи как Канада в Турине :)

Там, правда, четвертьфинал был, но какая разница :)
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Тогда они тоже проиграли Швейцарии.
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Надоели им просто эти чемпионаты миры, после кубка Стэнли играть с великобританиями, польшами и прочими казахстанами
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А почему бесконечный овертайм не играется? Вроде полуфинал довольно крупного турнира.
+1
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"Сборная Канады не вышла в финал чемпионата мира по хоккею впервые за 6 лет. "
Не знаю почему ,но меня это радует)
+1
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Бугага.
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Смотрю ЧМ и понимаю, что хорошо что нас там нет! Спасти нас могло только наличие в составе большого количества хороших игроков из НХЛ, а не факт что они приехали бы. Игроки из КХЛ не потянули бы.
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😂😂😂
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От Швейцарии! Канада 🤭🤔
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Ответ oberkorn
Все просто. Таварес давно уже чёрная метка.
Это про Кубок Мира 2016?
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Ответ Игрок системы Йозе
Из этого состава люди, кроме Парайко и Биннингтона, игры кубка Стэнли дальше первого раунда, как и мы с вами, смотрят лишь по телевизору )
про Байрэма забыл
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Ответ ОттоДракула
А почему бесконечный овертайм не играется? Вроде полуфинал довольно крупного турнира.
ЯС КАКИХ ПОР ЧМ СТАЛ КРУПНЫМ ТУРНИРОМ?
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Ответ avr212
"Сборная Канады не вышла в финал чемпионата мира по хоккею впервые за 6 лет. " Не знаю почему ,но меня это радует)
А я знаю почему.
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