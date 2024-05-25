Сборная Канады не вышла в финал ЧМ впервые с 2018 года
Сборная Канады не вышла в финал чемпионата мира по хоккею впервые за 6 лет.
Команда Андре Туриньи потерпела поражение от Швейцарии по буллитам в полуфинале турнира (2:3 Б).
Канадцы не сумели пробиться в финал турнира впервые с 2018 года. Тогда они заняли четвертое место, после чего по два раза брали золото и серебро ЧМ.
В матче за третье место сборная Канады встретится с командой Швеции.
Там, правда, четвертьфинал был, но какая разница :)
Не знаю почему ,но меня это радует)