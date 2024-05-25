Сборная Канады не вышла в финал ЧМ впервые с 2018 года

Сборная Канады не вышла в финал чемпионата мира по хоккею впервые за 6 лет.

Команда Андре Туриньи потерпела поражение от по буллитам в полуфинале турнира (2:3 Б).

Канадцы не сумели пробиться в финал турнира впервые с 2018 года. Тогда они заняли четвертое место, после чего по два раза брали золото и серебро ЧМ.

В матче за третье место сборная встретится с командой Швеции.