Дацюк о том, стоит ли вывести 13-й номер из обращения в «Детройте»: «Если кто-то возьмет его и хорошо заиграет, меня будут вспоминать еще чаще»

Павел Дацюк не против, если кто-то возьмет в «Детройте» 13-й номер.

Российский форвард ответил на вопрос о возможном выводе номера из обращения в «Ред Уингс ».

«Никогда об этом не задумывался. Иногда меня спрашивают… Если бы я ходил на каждую игру и видел стяги, было бы иначе.

А что, если сейчас кто-то возьмет номер 13 и станет играть очень хорошо? Тогда меня будут вспоминать еще чаще.

Поэтому я был бы рад, если бы кто-то хорошо сыграл под 13-м номером», – сказал экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк .

Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»