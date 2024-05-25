Канада проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по буллитам. У североамериканцев забил только Бедард

Сборная Канады проиграла полуфинал чемпионата мира по буллитам.

Команда Андре Туриньи потерпела поражение от на стадии 1/2 финала (2:3 Б).

В составе североамериканской команды буллит реализовал только . Попытки Пьер-Люка Дюбуа, Дэймона Сиверсона, и не привели к голам.

не сумела пробиться в финал турнира. В матче за третье место, который состоится завтра, она сыграет против сборной Швеции.