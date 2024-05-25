Канада проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по буллитам. У североамериканцев забил только Бедард

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Дэймон Сиверсон Пьер-Люк Дюбуа Дилан Козенс Коннор Бедард Оуэн Пауэр Хоккей

Сборная Канады проиграла полуфинал чемпионата мира по буллитам.

Команда Андре Туриньи потерпела поражение от Швейцарии на стадии 1/2 финала (2:3 Б). 

В составе североамериканской команды буллит реализовал только Коннор Бедард. Попытки Пьер-Люка Дюбуа, Дэймона Сиверсона, Оуэна Пауэра и Дилана Козенса не привели к голам. 

Сборная Канады не сумела пробиться в финал турнира. В матче за третье место, который состоится завтра, она сыграет против сборной Швеции. 

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6 комментариев
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Канада поставила на свой проигрыш 😁 если в ответственную серию булитов бьют зашитники
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Опять Швейцария обыграла канадцев. Это становится традицией
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Ответ Ханн
Канада поставила на свой проигрыш 😁 если в ответственную серию булитов бьют зашитники
странно, что Таварес не пробивал
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Шок.
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Огромное разочарование для меня..Состав был лучше США ..В финал должны были выходить железно..Настроение плохое..пойду стакан вискаря со льдом приму.
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Физрук весь чемп толкал деревяху Дюбуа к Таваресу и по итогу деревяха поднасрала физручеле. И это хорошо:) Карма в действии.
А наш Коннор красавчик помог и команде спастись и буллит свой забил :)
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