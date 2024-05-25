Канада проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по буллитам. У североамериканцев забил только Бедард
Сборная Канады проиграла полуфинал чемпионата мира по буллитам.
Команда Андре Туриньи потерпела поражение от Швейцарии на стадии 1/2 финала (2:3 Б).
В составе североамериканской команды буллит реализовал только Коннор Бедард. Попытки Пьер-Люка Дюбуа, Дэймона Сиверсона, Оуэна Пауэра и Дилана Козенса не привели к голам.
Сборная Канады не сумела пробиться в финал турнира. В матче за третье место, который состоится завтра, она сыграет против сборной Швеции.
А наш Коннор красавчик помог и команде спастись и буллит свой забил :)