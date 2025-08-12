«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» предлагал Нику Петану 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отмечается, что форвард получал 65 млн рублей по предыдущему соглашению с казанским клубом. Он набрал 44 (11+33) очка за 47 матчей в регулярном чемпионате, а также 6 (2+4) баллов за 13 игр в Кубке Гагарина.

После истечения срока договора (31 мая) Петан вел переговоры с «Металлургом», но решил перейти в швейцарскую «Амбри-Пиотту».

