«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» предлагал Нику Петану 50 млн рублей в год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отмечается, что форвард получал 65 млн рублей по предыдущему соглашению с казанским клубом. Он набрал 44 (11+33) очка за 47 матчей в регулярном чемпионате, а также 6 (2+4) баллов за 13 игр в Кубке Гагарина.
После истечения срока договора (31 мая) Петан вел переговоры с «Металлургом», но решил перейти в швейцарскую «Амбри-Пиотту».
Зарипов об «Ак Барсе»: «Яростно обсуждается, что клуб провалил селекцию. Но мы не знаем, какую политику проводит руководство. Может, они поставили определенные задачи»
