Хайруллин о Петане в «Ак Барсе»: «Возникали сложности в коллективе. Рассказывают, что во время перелета он повздорил с одноклубником и получил по лицу»

Артур Хайруллин заявил, что Ник Петан дрался с одноклубником в «Ак Барсе».

Канадский форвард провел в Фонбет чемпионате КХЛ один сезон. Он набрал 44 (11+33) очка за 47 матчей в регулярном чемпионате, а также 6 (2+4) баллов за 13 игр в Кубке Гагарина.

«До конца адаптироваться в России у техничного форварда не получилось, да и в коллективе возникали сложности.

Рассказывают, что как-то во время перелета Петан повздорил с одноклубником и в итоге получил по лицу от одного из самых духовитых игроков «Ак Барса », – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)