Хайруллин о Петане в «Ак Барсе»: «Возникали сложности в коллективе. Рассказывают, что во время перелета он повздорил с одноклубником и получил по лицу»
Артур Хайруллин заявил, что Ник Петан дрался с одноклубником в «Ак Барсе».
Канадский форвард провел в Фонбет чемпионате КХЛ один сезон. Он набрал 44 (11+33) очка за 47 матчей в регулярном чемпионате, а также 6 (2+4) баллов за 13 игр в Кубке Гагарина.
«До конца адаптироваться в России у техничного форварда не получилось, да и в коллективе возникали сложности.
Рассказывают, что как-то во время перелета Петан повздорил с одноклубником и в итоге получил по лицу от одного из самых духовитых игроков «Ак Барса», – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости