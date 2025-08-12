Галузин о завершении карьеры: «В конце сезона говорил, что рассмотрю только «Витязь» или «Торпедо». Агент сказал, что таких вариантов нет»

Владимир Галузин прокомментировал завершение своей спортивной карьеры.

Форвард провел в КХЛ 754 игры с учетом плей-офф и набрал 281 (110+171) очко. Галузин выступал за «Торпедо » с 2008 по 2019 год, а в прошлом сезоне был капитаном «Витязя».

– В июле 2025 года вы объявили о завершении карьеры. Что стало главной причиной такого решения? Как повлиял на это факт исключения «Витязя» из КХЛ?

– Еще по окончании сезона я сказал своему агенту, что рассмотрю только два варианта – «Витязь » или родное «Торпедо». Очень хотелось провести последний сезон дома, рядом с родными и близкими. Играть, когда семья далеко, – действительно тяжело.

Но агент сказал, что таких вариантов нет – и я сразу принял решение завершить карьеру. Потому что семья всегда должна быть на первом месте.

– Что вы почувствовали, когда принимали решение: эмоции, мысли, семья?

– Скажу честно, я, наверное, еще до конца не понял, что такое – закончить карьеру. Прошло не так много времени. Но такова жизнь спортсмена – нужно двигаться дальше.

– Рассматриваете ли варианты продолжения работы в хоккее: тренерская роль, менеджмент, развитие молодежи?

– Конечно, хочется остаться в хоккее. Считаю, у меня достаточно опыта и понимания игры, чтобы продолжить путь в этой сфере – будь то тренерская работа или менеджмент, – сказал Владимир Галузин .