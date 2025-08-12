  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галузин о завершении карьеры: «В конце сезона говорил, что рассмотрю только «Витязь» или «Торпедо». Агент сказал, что таких вариантов нет»
3

Галузин о завершении карьеры: «В конце сезона говорил, что рассмотрю только «Витязь» или «Торпедо». Агент сказал, что таких вариантов нет»

Владимир Галузин прокомментировал завершение своей спортивной карьеры.

Форвард провел в КХЛ 754 игры с учетом плей-офф и набрал 281 (110+171) очко. Галузин выступал за «Торпедо» с 2008 по 2019 год, а в прошлом сезоне был капитаном «Витязя».

– В июле 2025 года вы объявили о завершении карьеры. Что стало главной причиной такого решения? Как повлиял на это факт исключения «Витязя» из КХЛ?

– Еще по окончании сезона я сказал своему агенту, что рассмотрю только два варианта – «Витязь» или родное «Торпедо». Очень хотелось провести последний сезон дома, рядом с родными и близкими. Играть, когда семья далеко, – действительно тяжело.

Но агент сказал, что таких вариантов нет – и я сразу принял решение завершить карьеру. Потому что семья всегда должна быть на первом месте.

– Что вы почувствовали, когда принимали решение: эмоции, мысли, семья?

– Скажу честно, я, наверное, еще до конца не понял, что такое – закончить карьеру. Прошло не так много времени. Но такова жизнь спортсмена – нужно двигаться дальше.

– Рассматриваете ли варианты продолжения работы в хоккее: тренерская роль, менеджмент, развитие молодежи?

– Конечно, хочется остаться в хоккее. Считаю, у меня достаточно опыта и понимания игры, чтобы продолжить путь в этой сфере – будь то тренерская работа или менеджмент, – сказал Владимир Галузин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт агентства Winners
logoВладимир Галузин
logoВитязь
logoКХЛ
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галузин завершил карьеру в 36 лет, он был капитаном «Витязя» в прошлом сезоне. Форвард провел 754 матча в КХЛ с учетом плей-офф – большую часть за «Торпедо»
411 июля, 04:40
В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера. Хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры
309 июня, 12:59
КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января
1429 мая, 16:12
Главные новости
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
21 минуту назад
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
633 минуты назад
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
752 минуты назад
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»
2сегодня, 10:33
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»
3сегодня, 10:06
Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
сегодня, 09:44
Хайруллин о Петане в «Ак Барсе»: «Возникали сложности в коллективе. Рассказывают, что во время перелета он повздорил с одноклубником и получил по лицу»
8сегодня, 09:33
Комтуа о продлении контракта с «Динамо»: «Клуб хочет видеть меня и дает почувствовать себя своим. Очень хочу выиграть титул в следующем году»
6сегодня, 09:15
Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало – талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»
4сегодня, 08:30
Дацюк о том, стоит ли вывести 13-й номер из обращения в «Детройте»: «Если кто-то возьмет его и хорошо заиграет, меня будут вспоминать еще чаще»
2сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
9 минут назад
Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
сегодня, 10:43
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
4сегодня, 10:18
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
1сегодня, 09:54
Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
2сегодня, 08:59
Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»
сегодня, 08:46
Фисенко о вероятности драки с Дыняком в «Ак Барсе»: «На тренировке такое было бы возможно. Мы бы потом пожали руки»
сегодня, 08:03
Сергей Самсонов о Сурине: «Похож на Ткачака из «Флориды». Уникальный игрок – он многое даст «Нэшвиллу», когда приедет»
5сегодня, 06:58
Бердин о переходе в «Ак Барс»: «Казань мне нравится культурой, порядком и красотой, обожаю треугольники с гусем. Приезжаю каждое лето»
3сегодня, 05:48
Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»
2сегодня, 05:27