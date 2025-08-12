Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»

Агент Артема Михеева отреагировал на слухи о проблемах игрока со здоровьем.

Ранее появилась информация , что форвард «Динамо » может пропустить сезон по медицинским показаниям.

– Пока жду новостей по состоянию Артема Михеева. Думаю, официально объявит клуб.

– Объявление клуба будет о том, что следующий сезон «Динамо» проведет без Михеева?

– Надеюсь, что следующий сезон будет с Михеевым .

– То есть сохраняются варианты, при которых Михеев сможет принять участие в следующем сезоне?

– У каждого человека есть варианты. На сегодняшний день по Михееву нет отрицательного ответа, – сказал агент игрока Александр Черных .

Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»