Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
Агент Артема Михеева отреагировал на слухи о проблемах игрока со здоровьем.
Ранее появилась информация, что форвард «Динамо» может пропустить сезон по медицинским показаниям.
– Пока жду новостей по состоянию Артема Михеева. Думаю, официально объявит клуб.
– Объявление клуба будет о том, что следующий сезон «Динамо» проведет без Михеева?
– Надеюсь, что следующий сезон будет с Михеевым.
– То есть сохраняются варианты, при которых Михеев сможет принять участие в следующем сезоне?
– У каждого человека есть варианты. На сегодняшний день по Михееву нет отрицательного ответа, – сказал агент игрока Александр Черных.
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости