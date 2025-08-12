  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
0

Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»

Агент Артема Михеева отреагировал на слухи о проблемах игрока со здоровьем.

Ранее появилась информация, что форвард «Динамо» может пропустить сезон по медицинским показаниям.

– Пока жду новостей по состоянию Артема Михеева. Думаю, официально объявит клуб.

– Объявление клуба будет о том, что следующий сезон «Динамо» проведет без Михеева?

– Надеюсь, что следующий сезон будет с Михеевым.

– То есть сохраняются варианты, при которых Михеев сможет принять участие в следующем сезоне?

– У каждого человека есть варианты. На сегодняшний день по Михееву нет отрицательного ответа, – сказал агент игрока Александр Черных.

Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Михеев
logoКХЛ
logoЗдоровье
Александр Черных
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
6сегодня, 09:54
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
вчера, 09:30
Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка
8вчера, 04:35
Главные новости
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
4сегодня, 12:40
«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
13сегодня, 12:22
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
62сегодня, 11:17
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Ладой»
1сегодня, 11:15
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
8сегодня, 10:58
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»
3сегодня, 10:33
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»
3сегодня, 10:06
Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
2сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости, сейчас мы пожинаем плоды»
22 секунды назад
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
13 минут назад
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
1сегодня, 12:49
Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
1сегодня, 12:08
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
2сегодня, 11:41
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
4сегодня, 10:18
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
6сегодня, 09:54
Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
2сегодня, 08:59
Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»
сегодня, 08:46