Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»

Мэттью Ткачак оценил работу менеджмента «Флориды» в межсезонье.

После второй подряд победы в Кубке Стэнли команда продлила контракты с Сэмом Беннеттом, Брэдом Маршандом и Аароном Экбладом .

«Когда «Флорида » только выменяла Маршанда , я думал, что у нас нет ни единого шанса удержать всех игроков.

Со временем, когда ты добиваешься успеха, узнаешь игроков, понимаешь их желания и стремления относительно дальнейшей карьеры, ты начинаешь понимать: люди просто не хотят уезжать из Флориды.

Игроки уходят от нас только при огромной разнице в деньгах. Некоторые из тех, кто играл за «Пантерс» последние несколько лет, хорошо зарекомендовали себя в других командах, и мы этому очень рады.

Думаю, это единственный способ заставить ребят уйти куда-то еще. Сейчас у нас все слишком хорошо, и каждый хочет в этом участвовать», – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак .

