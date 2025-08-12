Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
Агент Дмитрия Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока.
Ранее появилась информация, что форвард «Авангарда» выведен из состава. Позднее омский клуб включил Рашевского в список участников предсезонного сбора в Санкт-Петербурге.
«Рашевский тренируется с командой. Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально», – сказал представитель игрока Александр Черных.
«Авангард» создаст пирамиду подготовки юных хоккеистов в регионе и лабораторию для обучения тренеров. В вертикаль планируется вовлечь около 8 тысяч человек
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости