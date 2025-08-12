Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»

Агент Дмитрия Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока.

Ранее появилась информация , что форвард «Авангарда» выведен из состава. Позднее омский клуб включил Рашевского в список участников предсезонного сбора в Санкт-Петербурге.

«Рашевский тренируется с командой. Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально», – сказал представитель игрока Александр Черных.

