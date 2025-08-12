Фисенко о вероятности драки с Дыняком в «Ак Барсе»: «На тренировке такое было бы возможно. Мы бы потом пожали руки»

Михаил Фисенко оценил вероятность драки с одноклубником Никитой Дыняком.

35-летний форвард перешел в «Ак Барс » в это межсезонье.

– На тренировке такое было бы возможно.

– Как бы отреагировал тренер?

– Думаю, он сильно бы не журил бы нас. Мы бы руки потом пожали, – сказал улыбаясь Михаил Фисенко .

Главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин также отреагировал с улыбкой: «Я бы сказал: «Отличный выбор. Бей своих, чтобы чужие боялись».

