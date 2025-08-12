Фисенко о вероятности драки с Дыняком в «Ак Барсе»: «На тренировке такое было бы возможно. Мы бы потом пожали руки»
Михаил Фисенко оценил вероятность драки с одноклубником Никитой Дыняком.
35-летний форвард перешел в «Ак Барс» в это межсезонье.
– На тренировке такое было бы возможно.
– Как бы отреагировал тренер?
– Думаю, он сильно бы не журил бы нас. Мы бы руки потом пожали, – сказал улыбаясь Михаил Фисенко.
Главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин также отреагировал с улыбкой: «Я бы сказал: «Отличный выбор. Бей своих, чтобы чужие боялись».
