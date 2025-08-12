Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»

Михаил Котляревский заявил, что в детстве бросал заниматься хоккеем.

В это межсезонье 28-летний форвард подписал трехлетний контракт с «Авангардом».

– В каком возрасте уехали из Читы?

– В десять лет уехал, в 13 возвращался, в 14 опять уезжал, потом снова возвращался. В детстве на два года заканчивал с хоккеем, меня не брали в хоккейную школу в Уфе и Казани. Руки опустились, закончил.

– А не взяли вас просто потому, что не видели перспектив или были проблемы со здоровьем?

– Я был маленький, и тренеры, как я понял, хотели какого-то результата. Мне было, наверное, лет 13. Я был, наверное, на две головы ниже всех, и меня просто не рассматривали. Все хотели результата, а сейчас никто воспитанием заниматься не хотел.

Потом в Новокузнецке мне дали шанс, но я им не воспользовался – я очень плохо учился, и меня выгнали. Еще раз пришлось хоккей на паузу поставить.

– Как вы потом вернулись?

– Первый год я в основном с любителями катался два-три раза в неделю и играл на «Золотой шайбе». А второй год вообще ничего не делал, ну, так же катался с любителями, с заводчанами. И просто мне всегда все говорили, что у меня есть потенциал, что мне надо куда-то ехать.

В Чите уже поднадоело, там уже девятый класс был, перспектив никаких. Мне подвернулся вариант – со мной связались из Ангарска, и человек сказал, что приезжай к нам, там выпускной год, хочешь за нас поиграть? Я подумал: «Ну, была не была».

Поехал, и вот как-то закрутилось, завертелось, – сказал форвард «Авангарда » Михаил Котляревский .