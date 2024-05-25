Плотников будет зарабатывать 30 млн рублей в год в СКА (Михаил Зислис)

Сергей Плотников будет зарабатывать 30 млн рублей в год в СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«Нападающий Сергей Плотников, подписавший четырехлетний контракт со СКА, будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год», – написал Зислис.

В прошедшем сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата за ЦСКА. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 5 играх.