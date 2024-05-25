Плотников будет зарабатывать 30 млн рублей в год в СКА (Михаил Зислис)

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Сергей Плотников будет зарабатывать 30 млн рублей в год в СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Нападающий Сергей Плотников, подписавший четырехлетний контракт со СКА, будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год», – написал Зислис.

В прошедшем сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за ЦСКА. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 5 играх.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ха-ха-ха :)

Это только официальная часть ? :)
+3
0
+3
Ответ Алексей Тор
Да как так-то.
Наверно как обычно. 30 млн - 1 год, потом 3 года по 70 (обмен в Амур)
+2
0
+2
Серёжа молодец
+1
0
+1
А че не за спасибо ?
+1
0
+1
в жизни не поверю, но дураку же понятно что тут ЗП в конверте, какие 30.
+1
0
+1
Да как так-то.
+2
-2
0
Через год-два выкуп контракта, и о чудо, средняя зп уже нифига не 30 получится.
+1
-1
0
На скромную жизнь хватит.
0
0
0
На скромную жизнь хватит.
0
0
0
А получать сколько? 🤔
0
0
0
Великий комбинатор
0
0
0
Ответ Metallurg111
Наверно как обычно. 30 млн - 1 год, потом 3 года по 70 (обмен в Амур)
Он тогда отметелит Ромку за Амур.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий