СКА подписал 33-летнего Плотникова на 4 года. Форвард набрал 26 очков в 71 матче в прошлом сезоне
Сергей Плотников перешел в СКА из ЦСКА.
Петербургский клуб объявил о подписании соглашения с 33-летним нападающим.
Договор рассчитан на четыре года – до конца сезона-2027/28.
Сергей Плотников вернулся в СКА, за который ранее выступал с 2016 по 2020 годы. В сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина вместе с петербуржцами.
Предыдущие три сезона форвард провел в ЦСКА.
В прошедшем сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф не отметился результативными действиями в 5 играх.
В следующем году опять вылетят в 1/4 или
1/2, обменяют Плотникова в Сочи, и подпишут какой-нибудь другой юный талант в супербанду Ротенберга. Приятного просмотра.
1-й год контракта - 15 млн
2-й год контракта - 10 млн
3-й год контракта - 50 млн
4-й год контракта - 70 млн
После второго года контракт расторгнут. Приятного просмотра
Серегу конечно в Питере любят, но возраст серьезный да и травмами не обделен по ходу карьеры. А Плотников всегда играл в энергозатратный хоккей.
Ну, как бы то ни было - с возвращением.
В этом и есть СИСТЕМА Роман Борисовича,так как делает это он регулярно и системно
Йозэ Марино, ёпте! ))