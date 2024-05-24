СКА подписал 33-летнего Плотникова на 4 года. Форвард набрал 26 очков в 71 матче в прошлом сезоне

Теги ЦСКА СКА переходы КХЛ Сергей Плотников Хоккей

Сергей Плотников перешел в СКА из ЦСКА.

Петербургский клуб объявил о подписании соглашения с 33-летним нападающим.

Договор рассчитан на четыре года – до конца сезона-2027/28.

Сергей Плотников вернулся в СКА, за который ранее выступал с 2016 по 2020 годы. В сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина вместе с петербуржцами.

Предыдущие три сезона форвард провел в ЦСКА.

В прошедшем сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф не отметился результативными действиями в 5 играх.

21 комментарий
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Четырехлетний контракт, бгг.

В следующем году опять вылетят в 1/4 или
1/2, обменяют Плотникова в Сочи, и подпишут какой-нибудь другой юный талант в супербанду Ротенберга. Приятного просмотра.
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Хоккеисту в 33 года давать контракт сроком на 4 года? А это же СКА - тогда все понятно.
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Зарплата наверняка примерно такая:
1-й год контракта - 15 млн
2-й год контракта - 10 млн
3-й год контракта - 50 млн
4-й год контракта - 70 млн
После второго года контракт расторгнут. Приятного просмотра
+14
-2
+12
Это уже какое возвращение Плотса? Второе? Третье?))
Серегу конечно в Питере любят, но возраст серьезный да и травмами не обделен по ходу карьеры. А Плотников всегда играл в энергозатратный хоккей.
Ну, как бы то ни было - с возвращением.
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Надеюсь, что ска в следующем сезоне даже в плей-офф не выйдет.
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По-ходу сезона обменяют в Сочи/Амур,или как с Сергеевым,у которго был контракт на 3 года, после сезона обменяют
В этом и есть СИСТЕМА Роман Борисовича,так как делает это он регулярно и системно
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Пхахаххаха... Шо, опять??? Ну, как грится, система работает!
Йозэ Марино, ёпте! ))
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«Подписанные контракты не стоят той бумаги , на которых они написаны»
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Очередное омоложение состава
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Ответ Andrewxyz
Надеюсь, что ска в следующем сезоне даже в плей-офф не выйдет.
Ну там на Западе только три команды не попадают в плей-офф: пусть будут Сочи, Витязь и СКА
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