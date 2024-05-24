СКА подписал 33-летнего Плотникова на 4 года. Форвард набрал 26 очков в 71 матче в прошлом сезоне

Сергей Плотников перешел в СКА из ЦСКА.

Петербургский клуб объявил о подписании соглашения с 33-летним нападающим.

Договор рассчитан на четыре года – до конца сезона-2027/28.

вернулся в СКА, за который ранее выступал с 2016 по 2020 годы. В сезоне-2016/17 выиграл Кубок Гагарина вместе с петербуржцами.

Предыдущие три сезона форвард провел в .

В прошедшем сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф не отметился результативными действиями в 5 играх.