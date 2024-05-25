Григоренко о переходе в СКА: «Ротенберг сказал, что очень заинтересован во мне. Команда ставит высокие задачи. Хотелось играть в клубе, который реально может выиграть Кубок Гагарина»

Михаил Григоренко высказался о переходе в СКА из ЦСКА.

– Как на вас вышел СКА? Сразу ли вы договорились?

– Вышли на меня с предложением. Роман Борисович сказал, что очень заинтересован во мне. Я все взвесил, подумал, посовещался с агентом, с женой и родителями.

Это было очень легкое решение. Я дал согласие, а остальное было делом техники.

– Большой фактор, что контракт на четыре года?

– Да, это важно. Но главный фактор в том, что СКА – очень серьезная команда по подбору игроков. Из года в год ставит самые высокие задачи. Хотелось играть в клубе, который реально может выиграть .

– Вас с позвали тандемом?

– Здорово получилось, что мы вместе переходим. В переговорах была у каждого своя история, каждый думал сам. Но это огромный плюс, что мы вместе играли на протяжении трех сезонов, а теперь переходим в СКА.

– А ведь говорили, что вы перейдете в «Локомотив».

– Понятно, что СКА был не единственным клубом, который выходил на связь. Какие-то переговоры велись и с другими командами, в том числе с « ». У них была какая-то заинтересованность.

Хотя вы сами понимаете: сегодня предложение есть, а завтра его нет. До конкретного контракта не дошло дело. А когда появился вариант со СКА, то все остальные отошли на второй план, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.