Михаил Григоренко: «Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей, превратился в сильного снайпера, стал суперзвездой. Многие за него переживают, пусть будет здоров!»

Михаил Григоренко высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

– Как думаете, Нэтан Маккиннон простит Валерия Ничушкина, что тот второй год подряд выпадает во время самых важных матчей плей-офф?

– Я не берусь говорить за Маккиннона, но вы сами понимаете, какая ситуация. Хочу пожелать удачи , чтобы он разобрался со всеми делами, поскорее вернулся в хоккей.

Многие за него переживают, все вдохновились его игрой в последние годы. Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей подряд в «Далласе», превратился в сильного снайпера и стал суперзвездой .

Пусть будет здоров! Ведь то, через что он проходит, даже врагу не пожелаешь. Давайте верить, что Валера вернется и будет дальше радовать нас великолепной игрой, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.