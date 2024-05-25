Михаил Григоренко: «Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей, превратился в сильного снайпера, стал суперзвездой. Многие за него переживают, пусть будет здоров!»
Михаил Григоренко высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
– Как думаете, Нэтан Маккиннон простит Валерия Ничушкина, что тот второй год подряд выпадает во время самых важных матчей плей-офф?
– Я не берусь говорить за Маккиннона, но вы сами понимаете, какая ситуация. Хочу пожелать удачи Валере, чтобы он разобрался со всеми делами, поскорее вернулся в хоккей.
Многие за него переживают, все вдохновились его игрой в последние годы. Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей подряд в «Далласе», превратился в сильного снайпера и стал суперзвездой НХЛ.
Пусть будет здоров! Ведь то, через что он проходит, даже врагу не пожелаешь. Давайте верить, что Валера вернется и будет дальше радовать нас великолепной игрой, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.