Михаил Григоренко: «Дерби СКА с ЦСКА – как «Реал» – «Барселона» в Испании. Мотивация сумасшедшая»

Теги ЦСКА СКА Вячеслав Войнов Барселона Реал Мадрид Павел Дацюк Илья Ковальчук КХЛ Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Михаил Григоренко сравнил дерби СКА – ЦСКА с матчами «Реала» и «Барселоны».

Ранее хоккеист перешел из московского клуба в команду из Санкт-Петербурга.

– Как вы в ЦСКА настраивались на СКА? Вы лет семь встречались в третьем раунде Кубка Гагарина. Для вас Питер был как красная тряпка для быка?

– Когда я приехал в ЦСКА в 2017 году, то вы помните, кто тогда за СКА выступал – Дацюк, Ковальчук, Войнов. Прям не команда, а Матч звезд. Такие легенды играли!

И когда мы выходили против СКА, то казалось, что эта команда вообще другого уровня, что они на голову всех сильнее в лиге. Но за счет настроя в тот год прошли их в плей-офф.

Мы были на больших эмоциях, и с тех пор я понял, что СКА для нас – топ-соперник. Армейское дерби – как «Реал» – «Барселона» в чемпионате Испании по футболу. Мотивация сумасшедшая, все знают, как это серьезно, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.

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7 комментариев
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В футболе дурной тон переход из Реала в Барсу и наоборот, в хоккее конечно такого не наблюдается.Бегают изСКА в ЦСКА и обратно.
+12
-1
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Ска к армии не имеет никакого отношения
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+4
О, цитатник Романа уже штудирует, заявка на первое звено
+6
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Армейское дерби двух команд, не имеющих никакого отношения к армии
+2
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Взял,испанцев обидел.🤬
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Тем самым доказывают, что футбол в 1000 раз популярнее хоккея, раз сравнения как всегда с футболом :))
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В этом году все сделали для встречи в финале, но параллельные линии снова не пересеклись))
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