Михаил Григоренко: «Дерби СКА с ЦСКА – как «Реал» – «Барселона» в Испании. Мотивация сумасшедшая»

Михаил Григоренко сравнил дерби СКА – ЦСКА с матчами «Реала» и «Барселоны».

Ранее хоккеист перешел из московского клуба в команду из Санкт-Петербурга.

– Как вы в настраивались на СКА? Вы лет семь встречались в третьем раунде Кубка Гагарина. Для вас Питер был как красная тряпка для быка?

– Когда я приехал в ЦСКА в 2017 году, то вы помните, кто тогда за СКА выступал – , , . Прям не команда, а звезд. Такие легенды играли!

И когда мы выходили против СКА, то казалось, что эта команда вообще другого уровня, что они на голову всех сильнее в лиге. Но за счет настроя в тот год прошли их в плей-офф.

Мы были на больших эмоциях, и с тех пор я понял, что СКА для нас – топ-соперник. Армейское дерби – как «Реал» – «Барселона» в чемпионате Испании по футболу. Мотивация сумасшедшая, все знают, как это серьезно, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.