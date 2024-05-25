Дмитрий Рябыкин: «СКА строит команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Плотникова и Григоренко не обвинишь в том, что они там сдуваются»

Дмитрий Рябыкин оценил переход в СКА Сергея Плотникова и Михаила Григоренко.

«СКА планомерно продолжает строить команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Толчинский, Грицюк, Серебряков, Никишин, Земченок, Хайруллин, Глотов – все это игроки, которые показывали, что они могут быть особенно полезны в матчах на выбывание.

В этом плане переход и Плотникова абсолютно логичен. Именно вокруг этих хоккеистов был построен чемпионский ЦСКА. А Плотников еще и в СКА завоевывал . Это игроки, которые проявят себя в плей-офф

Все-таки плей-офф – это особый турнир, где нужно уметь играть, это далеко не каждому дано. Есть хоккеисты, которые раз за разом сдуваются, когда дело доходит до настоящей борьбы.

Плотникова и Григоренко в таком точно обвинить нельзя. Да, в прошлом сезоне ЦСКА вылетел уже в первом раунде, но и Михаил точно бились до конца», – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя».