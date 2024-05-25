Пашков о селекции «Динамо»: «Слепышев более молодой и менее проблемный, чем Радулов. Лучшие годы Александра остались позади»

Теги ЦСКА Александр Радулов КХЛ Александр Пашков Никита Гусев Динамо Антон Слепышев Хоккей

Александр Пашков сравнил Антона Слепышева с Александром Радуловым.

– Ваше «Динамо» на трансферном рынке выбрало форварда ЦСКА Слепышева – и, похоже, предпочло его форварду «Ак Барса» Радулову. Согласны с таким выбором бело-голубых?

– Знаете, мне не понравилось, как оба этих нападающих провели последний сезон. Но с выбором «Динамо» все же готов согласиться. Слепышев значительно более молодой и менее проблемный, ему будет легче вписаться в новую команду.

– При всем уважении к Слепышеву Радулов – одна из самых ярких звезд в истории КХЛ...

– Это так, но его лучшие годы остались позади. Еще нужно учитывать, что двум медведям в одной берлоге всегда тесно. В прошедшем сезоне «Динамо» удалось выстроиться вокруг Гусева и легионеров, с приходом Радулова могло начаться перераспределение ролей, которое часто сопровождается трениями.

А Слепышев – универсальный форвард, и для первого звена, и для третьего. Форвард «динамовского» формата. Если он вернется к хоккею чемпионских сезонов ЦСКА, то станет одним из лидеров нашей команды, – считает олимпийский чемпион. 

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2 комментария
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Вратаря подпишут надёжного и состав будет для больших дел.
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Радулов в амур уедит
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