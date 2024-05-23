Терещенко про обмен Слепышева: «Динамо» однозначно выиграло, очень хорошее усиление – огромный мастер с опытом в НХЛ. У Патрихаева все получится в системе ЦСКА, надеюсь»

Алексей Терещенко поделился мнением об обмене Антона Слепышева в «Динамо».

30-летний нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена с ЦСКА.

Армейцы получили 18-летнего защитника Ивана Патрихаева, который в минувшем сезоне провел 26 игр в МХЛ.

«Слепышев – огромный мастер с опытом выступления в НХЛ, плюс в ЦСКА он был одним из лидеров команды.

Думаю, «Динамо» не просто так подписало Антона, знало, кого оно берет. В любом случае молодые игроки смогут чему‑то научиться у такого мастера, как Слепышев, будут равняться на него.

Это стопроцентно очень хорошее усиление для «Динамо», и московский клуб на сегодняшний день однозначно выиграл от этого обмена.

Надеюсь, у Патрихаева все получится в системе ЦСКА», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.