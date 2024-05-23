Никита Щитов: «Слепышев – опытный форвард, выигрывавший титулы, способен давать результат. «Динамо» укрепляется мощными игроками»
Никита Щитов оценил переход Антона Слепышева в «Динамо».
Нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена.
ЦСКА получили 18-летнего защитника Ивана Патрихаева, который провел 26 игр в МХЛ в минувшем сезоне.
– «Динамо» прилично укрепляется мощными игроками. Клуб здорово работает на рынке. Слепышев – опытный форвард, который выигрывал титулы.
Посмотрим, как новички вольются в состав «Динамо» и сыграются. Будет очень интересно за этим смотреть.
ЦСКА же взял молодого парня Патрихаева на перспективу. Будет его развивать.
– Слепышев может давать результат? У него есть определенный груз травм.
– Травмы есть у всех игроков. Исключений здесь практически нет.
Слепышев способен давать результат, он будет важным человеком для раздевалки, сможет подсказать партнерам в сложные моменты, проявить хладнокровие на льду опять‑таки.
Считаю, что это отличное приобретение для «Динамо» со всех сторон, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.