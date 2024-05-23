Никита Щитов: «Слепышев – опытный форвард, выигрывавший титулы, способен давать результат. «Динамо» укрепляется мощными игроками»

Теги ЦСКА Никита Щитов КХЛ Динамо Антон Слепышев Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов оценил переход Антона Слепышева в «Динамо».

Нападающий стал игроком бело-голубых в результате обмена.

ЦСКА получили 18-летнего защитника Ивана Патрихаева, который провел 26 игр в МХЛ в минувшем сезоне.

– «Динамо» прилично укрепляется мощными игроками. Клуб здорово работает на рынке. Слепышев – опытный форвард, который выигрывал титулы.

Посмотрим, как новички вольются в состав «Динамо» и сыграются. Будет очень интересно за этим смотреть.

ЦСКА же взял молодого парня Патрихаева на перспективу. Будет его развивать.

– Слепышев может давать результат? У него есть определенный груз травм.

– Травмы есть у всех игроков. Исключений здесь практически нет.

Слепышев способен давать результат, он будет важным человеком для раздевалки, сможет подсказать партнерам в сложные моменты, проявить хладнокровие на льду опять‑таки.

Считаю, что это отличное приобретение для «Динамо» со всех сторон, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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1 комментарий
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Его главный титул - выходил на лёд с МакДэвидом.
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