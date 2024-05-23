Валерий Каменский: «ЦСКА находится в перестройке, омолаживает состав. Обмен Слепышева напрашивался. Антон поможет «Динамо» в походе за Кубком Гагарина»
Валерий Каменский высказался о переходе Антона Слепышева в «Динамо».
Сегодня ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо».
«ЦСКА сейчас находится в перестройке, команда омолаживает свой состав и обмен Слепышева напрашивался.
Антон мог усилить любую команду, не только «Динамо», потому что у него есть опыт, мастерство. А учитывая, что у него за плечами два Кубка Гагарина, то он, несомненно, поможет динамовцам в будущем походе за трофеем», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.