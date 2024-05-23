Валерий Каменский: «ЦСКА находится в перестройке, омолаживает состав. Обмен Слепышева напрашивался. Антон поможет «Динамо» в походе за Кубком Гагарина»

Теги ЦСКА Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Динамо Антон Слепышев Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о переходе Антона Слепышева в «Динамо».

Сегодня ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо».

«ЦСКА сейчас находится в перестройке, команда омолаживает свой состав и обмен Слепышева напрашивался.

Антон мог усилить любую команду, не только «Динамо», потому что у него есть опыт, мастерство. А учитывая, что у него за плечами два Кубка Гагарина, то он, несомненно, поможет динамовцам в будущем походе за трофеем», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как дорогостоящая древесина может помочь в борьбе за кубок?
+1
0
+1
Ответ Stason91-91
Как дорогостоящая древесина может помочь в борьбе за кубок?
Слепышев деревянный? Вы нам побольше таких дровишек накидываейте. Окулова, Каменева, Григоренко если не нужен, мы возьмём!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий