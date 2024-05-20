Грицюк о матче «России 25» в Минске: «Ждал несколько большего ажиотажа. Может, свободные места образовались из-за праздничных дней?»
Арсений Грицюк заявил, что ожидал другого ажиотажа от матча «России 25» в Беларуси.
11 мая сборная Беларуси и команда «Россия 25» сыграли матч в Минске, в котором российские хоккеисты победили 4:2.
Как сообщил сайт Федерации хоккея Беларуси, игру посетили 5 тысяч зрителей.
– Вы много раз сражались на «Минск-Арене» с местным «Динамо». Матч за сборную отличается, есть ли у него особый колорит?
– Честно признаться, ждал несколько большего ажиотажа.
Дело в том, что, когда мы приезжали выступать в столицу Беларуси по ходу регулярного чемпионата КХЛ, местные болельщики создавали великолепную атмосферу.
Может, свободные места образовались из-за праздничных дней?
С другой стороны, все равно, конечно, приятно сыграть в Минске: сменили обстановку в рамках тура и поддержка на стадионе была хороша, – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Арсений Грицюк.