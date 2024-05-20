Грицюк о матче «России 25» в Минске: «Ждал несколько большего ажиотажа. Может, свободные места образовались из-за праздничных дней?»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Арсений Грицюк заявил, что ожидал другого ажиотажа от матча «России 25» в Беларуси.

11 мая сборная Беларуси и команда «Россия 25» сыграли матч в Минске, в котором российские хоккеисты победили 4:2.

Как сообщил сайт Федерации хоккея Беларуси, игру посетили 5 тысяч зрителей. 

– Вы много раз сражались на «Минск-Арене» с местным «Динамо». Матч за сборную отличается, есть ли у него особый колорит?

– Честно признаться, ждал несколько большего ажиотажа.

Дело в том, что, когда мы приезжали выступать в столицу Беларуси по ходу регулярного чемпионата КХЛ, местные болельщики создавали великолепную атмосферу.

Может, свободные места образовались из-за праздничных дней?

С другой стороны, все равно, конечно, приятно сыграть в Минске: сменили обстановку в рамках тура и поддержка на стадионе была хороша, – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Арсений Грицюк.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
СКА 25 никому неинтересен, ни в России, ни тем более в Минске
+18
0
+18
Просто неинтересно. Почитай на досуге про чемпионат ГДР по хоккею, будет понятно.
+14
0
+14
Они начинают что-то подозревать… 😑😅
+9
0
+9
Ну, это в России газпром может согнать столько людей, сколько нужно, особенно на матчи своих команд!!!!
+4
0
+4
Интерес к таким матчам будет падать, нет спортивной составляющей,постоянные игры между собой просто надоели.
+3
0
+3
Да не, на дачи уехали
+2
0
+2
Арсений кому нужна сб.СКА.в регулярке насмотрелись.Вот смотри как надо с Казахстаном играть...США-Казахстан 10:1.
+2
0
+2
А может эту блевотину не очень многие смотреть хотели????
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий