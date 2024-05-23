Полтапов о турне «России 25»: «Люди приходят, болеют, поддерживают всем сердцем. Для нас были созданы условия, чтобы показывать хороший хоккей. Все отлично»

Прохор Полтапов поделился впечатлениями от турне сборной «России 25».

– Как вам майская серия игр сборной России?

– Хорошие игры, хорошая атмосфера на трибунах. Люди приходят, болеют, поддерживают всем сердцем. Для нас хорошие условия были созданы, чтобы играть и показывать хороший хоккей. Все отлично.

– Атмосфера на трибунах особенная?

– Да, конечно. Отличная атмосфера. Спасибо большое болельщикам, что они приходят, болеют за нашу команду, поддерживают нас.

– Вам довелось поиграть на арене в Туле с вместимостью 3 тысячи зрителей. Такая камерная атмосфера сильно отличается от вмещающих более 10 тысяч человек стадионов в Астане, Омске, Минске или московской «ЦСКА-Арены»?

– Нет. Мне кажется, нет большой разницы. На «ЦСКА-Арене» сам по себе ледовый дворец больше. И народу больше. А в той же Туле и арена поменьше, и народу меньше. Но мне показалось, что болельщиков даже будто погромче было слышно.

– У вас был первый вызов в сборную России в таком формате. Что нового для себя почерпнули по сравнению с игрой в клубе?

– Честно говоря, так с ходу и не скажешь. Нет огромной разницы. Просто в этой сборной все ребята более-менее молодые. Все что-то доказывают, бегают и бьются за место в этой команде.

А в клубе многие играют за счет опыта. Плюс в ЦСКА мы весь сезон вместе, поэтому взаимодействие на льду более отлажено.

– Каково играть такие матчи, фактически возобновляя сезон, завершившийся для вас в марте после вылета ЦСКА из плей-офф ?

– Да спокойно можно играть на самом деле. Это же твое любимое дело, поэтому не было никаких таких дней, чтобы это было в тягость – все легко, все спокойненько дается.

Плюс у нас тренировочный процесс в сборной был не такой, что у нас какая-то подготовка к чему-то. Да, мы должны выигрывать. И она, эта подготовка, тяжеленькая, но нет такого, что вообще на максимуме работаешь и 130% из себя выжимаешь, – сказал нападающий «России 25» и ЦСКА Прохор Полтапов.