Алексей Шевченко: «Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА – причем вписать любую сумму в договор»

Теги СКА Каролина НХЛ КХЛ Алексей Шевченко Александр Никишин Хоккей

Алексей Шевченко рассказал, что СКА предлагает Александру Никишину продлить контракт.

Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

Позже появилась информация, что СКА не отдаст права на игрока, у которого еще сезон действует соглашение с клубом.

«Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА. Причем предлагают вписать любую сумму в этот договор», – сказал журналист Алексей Шевченко.

Александр Никишин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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13 комментариев
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Надо вписать 900 млн
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Продлять контракт не надо.Езжай лучше разрывать НХЛ. Всё для этого есть.
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Саня, держись!
Это дьявольское искушение. Держись!
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Так уж и любую. Верится с трудом.
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Утро добрым не бывает.
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любую)
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Доброе утро ☀️это Йозе
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Причем предлагают вписать любую сумму в этот договор, от 5 до 15 миллионов», – сказал журналист Алексей Шевченко.
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Ответ vitamisee
Это почему это? Свои хотелки оставь при себе. Сане нужно думать уже сейчас о своем будущем, и если СКА дадут ему больше, чем то что он может получить в НХЛ, то с какого перепуга ему не остаться в СКА?
Вот из-за таких мыслей и в футболе чепуха. Сидят все где больше дали
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