Алексей Шевченко: «Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА – причем вписать любую сумму в договор»
Алексей Шевченко рассказал, что СКА предлагает Александру Никишину продлить контракт.
Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.
Позже появилась информация, что СКА не отдаст права на игрока, у которого еще сезон действует соглашение с клубом.
«Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА. Причем предлагают вписать любую сумму в этот договор», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Александр Никишин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.
В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Это дьявольское искушение. Держись!