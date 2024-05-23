Алексей Шевченко: «Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА – причем вписать любую сумму в договор»

Алексей Шевченко рассказал, что СКА предлагает Александру Никишину продлить контракт.

Ранее генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

Позже появилась информация, что не отдаст права на игрока, у которого еще сезон действует соглашение с клубом.

«Никишину каждое утро предлагают подписать новый контракт со СКА. Причем предлагают вписать любую сумму в этот договор», – сказал журналист .

выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата .