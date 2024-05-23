1,16 млн зрителей в среднем смотрят плей-офф НХЛ в США – рост на 9% по сравнению с прошлым сезоном

В среднем больше миллиона зрителей следят за плей-офф НХЛ в США.

По итогам двух раундов в США 1,16 миллиона зрителей смотрят розыгрыш Кубка Стэнли (телеканалы ABC, ESPN, ESPN2, TNT, TBS and truTV). Рост на 9 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Полуфиналы конференций смотрели в среднем 1,55 млн зрителей. Улучшение на 12 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Шестой матч серии между « » и «Флоридой» посмотрели в среднем 2,2 млн зрителей.

Первый матч серии между « » и «Каролиной» посмотрели в среднем 2 млн зрителей.