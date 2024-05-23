1,16 млн зрителей в среднем смотрят плей-офф НХЛ в США – рост на 9% по сравнению с прошлым сезоном

Теги Рейнджерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли телевидение НХЛ ESPN Хоккей

В среднем больше миллиона зрителей следят за плей-офф НХЛ в США.

По итогам двух раундов в США 1,16 миллиона зрителей смотрят розыгрыш Кубка Стэнли (телеканалы ABC, ESPN, ESPN2, TNT, TBS and truTV). Рост на 9 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Полуфиналы конференций смотрели в среднем 1,55 млн зрителей. Улучшение на 12 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Шестой матч серии между «Бостоном» и «Флоридой» посмотрели в среднем 2,2 млн зрителей.

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» посмотрели в среднем 2 млн зрителей.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Кирилл.С-Пб
это 0,4% населения. а говорят, самый популярный вид спорта. ну ну...
Кто такую чушь говорит. Амфут, бейсбол, баскет, да и соккер популярнее
+4
-2
+2
У них там НХЛ так сморят, но и Млс, также Нба ну так далее
0
0
0
Ответ dreadnought13
Ясно Петросян
Спб жеж ..))Не видишь разве?
0
0
0
Ответ deligy
Кто такую чушь говорит. Амфут, бейсбол, баскет, да и соккер популярнее
Ну уж соккер точно не популярнее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий