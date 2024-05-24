Кошечкин о Бобровском: «Настоящий профи. После него российские вратари активнее едут в НХЛ. Было бы замечательно, если бы он и «Везину» забрал»

Теги Флорида Кубок Стэнли Василий Кошечкин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Василий Кошечкин высказался о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском.

«Пантерс» играют с «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (1-0, 3:0 в первой игре). 

«Бобровский – настоящий профессионал, предан своему делу. Ответственно подходит к работе, тренировкам. Очень много времени уделяет своей форме, диетам. Неудивительно, что он столько времени играет на высоком уровне.

После Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ. Хочется, чтобы у него все получилось в этом плей-офф.

Было бы замечательно, если бы он и «Везину» забрал. Будем за него переживать», – сказал бывший вратарь «Металлурга» и сборной России. 

Ранее Сергей дважды выигрывал приз лучшему вратарю сезона НХЛ (2013, 2017 годы). В этом сезоне он вошел в тройку лучших по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ, победитель будет назван 27 июня. 

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