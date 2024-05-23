Пол Морис: «В Бобровском самое интересное – что он все еще учится. Нужно быть вратарем-ветераном, чтобы делать то, что он сделал сегодня»
Пол Морис поделился мнением об игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
В полуфинальном матче Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Рейнджерс» со счетом 3:0 (1-0 в серии).
35-летний голкипер отразил все 23 броска по воротам и стал первой звездой встречи.
«Самое интересное в Бобровском то, что он все еще учится.
В серии с «Тампой» были отрезки времени без бросков, а потом на сцену выходил [Никита] Кучеров. Происходил резкий перепад. Они получали два или три отличных шанса.
Думаю, нужно быть вратарем-ветераном, чтобы делать то, что он сделал сегодня.
Находиться какое-то время без работы, делать важные сэйвы, а когда наступают последние 10 минут игры – быть тем самым Сергеем», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
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