Пол Морис: «В Бобровском самое интересное – что он все еще учится. Нужно быть вратарем-ветераном, чтобы делать то, что он сделал сегодня»

Пол Морис поделился мнением об игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

В полуфинальном матче Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Рейнджерс» со счетом 3:0 (1-0 в серии).

35-летний голкипер отразил все 23 броска по воротам и стал первой звездой встречи.

«Самое интересное в Бобровском то, что он все еще учится.

В серии с «Тампой» были отрезки времени без бросков, а потом на сцену выходил [Никита] Кучеров. Происходил резкий перепад. Они получали два или три отличных шанса.

Думаю, нужно быть вратарем-ветераном, чтобы делать то, что он сделал сегодня.

Находиться какое-то время без работы, делать важные сэйвы, а когда наступают последние 10 минут игры – быть тем самым Сергеем», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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