Андрей Гаврилов: «Бобровский – самый техничный вратарь в мире. Ощущение, что он достиг дзена. Он с такой легкостью все делает»

Андрей Гаврилов считает Сергея Бобровского самым техничным вратарем в мире.

Голкипер «Флориды» отразил все 23 броска в игре серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

«Мне очень нравится, как двигается . Как молодой парень, будто ему не 35, а 20 лет, настолько заряжен. По сезону у него уже седьмой «сухарь» и шесть было в регулярке.

Думаю, он не различает эти игры. Там период, может быть, 20 матчей без «сухарей», а потом за месяц ты можешь три собрать. Это все стечение обстоятельств. Даже если вратарь пропускает одну шайбу, то это отличный результат. Надо смотреть, сколько у Сереги матчей с одной шайбой, потому что у него нет серийных голов. Если пропускает, потом идет какая-то пауза, он не убивает команду.

Его уверенная игра уже сейчас влияет на результат «Пантерс». Он с такой легкостью все делает. Ощущение, что он достиг дзена: сплав опыта и профессиональной работы. Учитывая, как Серега готовится к играм, какой он трудоголик, какой дзен у него в голове. Он просто получает удовольствие от игры, он не переживает за результат совершенно. У него нервы уже ушли на третье-четвертое место.

Он в прошлом году был в финале. Возьмет он – будет здорово. Он в этом году снова тащит их в финал. Бобровский – самый техничный вратарь в мире. Давление ушло, и он спокойно играет. « » – фаворит Кубка Стэнли, учитывая фактор Бобровского», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.