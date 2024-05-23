Ярослав Дыбленко: «Хочу, чтобы ребята из России выиграли Кубок Стэнли. Тот же Бобровский, например. Главное – не «Эдмонтон», его отсекаем»

Теги ЦСКА Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Сергей Бобровский Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Артемий Панарин Ярослав Дыбленко Игорь Шестеркин Хоккей

Ярослав Дыбленко хочет, чтобы Кубок Стэнли выиграли игроки из России.

– В Кубке Стэнли осталось четыре команды, шесть россиян и «Эдмонтон» без русских в составе. За кого болеете?

– Вот «Эдмонтона» не надо. Я хочу, чтобы ребята из России выиграли. Тот же Бобровский, например. Очень хочется, чтобы Сергей стал чемпионом.

– Ваш фаворит – «Флорида»?

– Все русские ребята. Вот честно. Вообще неважно, кто из них. За всех порадуюсь. Главное – не «Эдмонтон». «Эдмонтон» мы отсекаем.

Это мое мнение. Я хочу, чтобы ребята из России привезли Кубок сюда. Если разрешат.

– Не разрешат. Уже официально сообщили.

– Ну ладно. Зато там пофоткаются и опять напомнят, что у русских ребят снова появился Кубок Стэнли, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.

В полуфиналах Кубка Стэнли «Рейнджерс» играют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с «Далласом». В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.

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7 комментариев
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Тоже не вижу смысла болеть за "Эдмонтон" - с чего бы) Канадцы там сами как-нибудь поболеют.
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Правильная мысля, товарищ Дыбленко😬
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+1
ЛГБТэдмонтон
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