Ярослав Дыбленко: «Хочу, чтобы ребята из России выиграли Кубок Стэнли. Тот же Бобровский, например. Главное – не «Эдмонтон», его отсекаем»
Ярослав Дыбленко хочет, чтобы Кубок Стэнли выиграли игроки из России.
– В Кубке Стэнли осталось четыре команды, шесть россиян и «Эдмонтон» без русских в составе. За кого болеете?
– Вот «Эдмонтона» не надо. Я хочу, чтобы ребята из России выиграли. Тот же Бобровский, например. Очень хочется, чтобы Сергей стал чемпионом.
– Ваш фаворит – «Флорида»?
– Все русские ребята. Вот честно. Вообще неважно, кто из них. За всех порадуюсь. Главное – не «Эдмонтон». «Эдмонтон» мы отсекаем.
Это мое мнение. Я хочу, чтобы ребята из России привезли Кубок сюда. Если разрешат.
– Не разрешат. Уже официально сообщили.
– Ну ладно. Зато там пофоткаются и опять напомнят, что у русских ребят снова появился Кубок Стэнли, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.
В полуфиналах Кубка Стэнли «Рейнджерс» играют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с «Далласом». В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.