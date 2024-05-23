Ярослав Дыбленко: «Хочу, чтобы ребята из России выиграли Кубок Стэнли. Тот же Бобровский, например. Главное – не «Эдмонтон», его отсекаем»

Ярослав Дыбленко хочет, чтобы Кубок Стэнли выиграли игроки из России.

– В Кубке Стэнли осталось четыре команды, шесть россиян и «Эдмонтон» без русских в составе. За кого болеете?

– Вот « » не надо. Я хочу, чтобы ребята из России выиграли. Тот же Бобровский, например. Очень хочется, чтобы Сергей стал чемпионом.

– Ваш фаворит – « »?

– Все русские ребята. Вот честно. Вообще неважно, кто из них. За всех порадуюсь. Главное – не «Эдмонтон». «Эдмонтон» мы отсекаем.

Это мое мнение. Я хочу, чтобы ребята из России привезли Кубок сюда. Если разрешат.

– Не разрешат. Уже официально сообщили.

– Ну ладно. Зато там пофоткаются и опять напомнят, что у русских ребят снова появился , – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.

В полуфиналах Кубка Стэнли « » играют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с « ». В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.