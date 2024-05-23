Владимир Юрзинов: «Тренеры становятся дефицитом. Классики нашей школы – Крикунов, Билялетдинов, Светлов – остались вне хоккея. Теряем такую интеллектуальную мощь»

Владимир Юрзинов высказался о кризисе российской тренерской школы.

– Складывается впечатление, что тренерская профессия становится самой дефицитной в нашем хоккее.

– Это действительно так?

– Так будет, если терять преемственность поколений, не верить в свою тренерскую школу.

Посмотрите, только за последние годы остались вне хоккея такие опытнейшие специалисты, классики нашей школы, как Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Петр Воробьев, Сергей Светлов. Назвал бы в этом списке и Сергея Федорова, чей бесценный опыт тоже не востребован.

На мой взгляд, мы очень легко теряем такую интеллектуальную мощь. Каждый из этих специалистов обязан быть востребован как минимум в роли консультанта. В этом случае сохраним преемственность поколений. И не будем удивляться появлению в КХЛ совсем загадочных людей.

– Речь о Челябинске и канадце Гру?

– Тут проблема не в фамилиях, а в тенденциях. Тренерская школа как родник, нужно постоянно о ней заботиться, чистить, беречь.

Когда работал главным тренером, каждый год набирал в штаб по пять стажеров, которых вел и передавал опыт. И это была не только, как сейчас модно говорить, гуманитарная помощь нашей тренерской школе.

Мне самому, как тренеру, была интересна эта молодежь, ее взгляд на хоккей, желание что-то изменить. Благодаря этому каждый год в нашей работе что-то менялось, а отечественный хоккей получал новые тренерские имена.

К сожалению, понятие тренер-стажер осталось в прошлом. Задача современного тренера – продержаться год-два, не потерять доверие менеджера, некоторые из которых – не совсем хоккейные люди, выполнить все его желания. О каких стажерах тут речь? – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.