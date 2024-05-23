Владимир Юрзинов: «Тренеры становятся дефицитом. Классики нашей школы – Крикунов, Билялетдинов, Светлов – остались вне хоккея. Теряем такую интеллектуальную мощь»

Теги Зинэтула Билялетдинов Петр Воробьев Владимир Крикунов Владимир Юрзинов Сергей Федоров КХЛ Сергей Светлов Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о кризисе российской тренерской школы.

– Складывается впечатление, что тренерская профессия становится самой дефицитной в нашем хоккее.

– Это действительно так?

– Так будет, если терять преемственность поколений, не верить в свою тренерскую школу.

Посмотрите, только за последние годы остались вне хоккея такие опытнейшие специалисты, классики нашей школы, как Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Петр Воробьев, Сергей Светлов. Назвал бы в этом списке и Сергея Федорова, чей бесценный опыт тоже не востребован.

На мой взгляд, мы очень легко теряем такую интеллектуальную мощь. Каждый из этих специалистов обязан быть востребован как минимум в роли консультанта. В этом случае сохраним преемственность поколений. И не будем удивляться появлению в КХЛ совсем загадочных людей.

– Речь о Челябинске и канадце Гру?

– Тут проблема не в фамилиях, а в тенденциях. Тренерская школа как родник, нужно постоянно о ней заботиться, чистить, беречь.

Когда работал главным тренером, каждый год набирал в штаб по пять стажеров, которых вел и передавал опыт. И это была не только, как сейчас модно говорить, гуманитарная помощь нашей тренерской школе.

Мне самому, как тренеру, была интересна эта молодежь, ее взгляд на хоккей, желание что-то изменить. Благодаря этому каждый год в нашей работе что-то менялось, а отечественный хоккей получал новые тренерские имена.

К сожалению, понятие тренер-стажер осталось в прошлом. Задача современного тренера – продержаться год-два, не потерять доверие менеджера, некоторые из которых – не совсем хоккейные люди, выполнить все его желания. О каких стажерах тут речь? – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

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11 комментариев
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Они сами себя изжили, неспособностью играть в современный хоккей, и подстраиваться под новые реалии. Крикунов и на восьмом десятке, ничего кроме баллонов не знает
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Зато есть один наследник великих с кучей консультантов.Вот он уж точно пришёл надолго.
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Они не востребованы, потому что хоккей изменился,и что работало двадцать лет назад, сейчас неактуально
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"как Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Петр Воробьев, Сергей Светлов. "

Ну возраст как бы. Они сами-то готовы-то еще тренировать? Крик мог бы еще повоевать, конечно...
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А еще Юрзинов-младший без работы...
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Так у нас они все по кругу ходят.Откуда им взяться?
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Ну вот Ротенберг и набрал стажеров:) Корешков,Зубов, например. Чем не стажёры?
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Ответ Владимир Чехов
Они сами себя изжили, неспособностью играть в современный хоккей, и подстраиваться под новые реалии. Крикунов и на восьмом десятке, ничего кроме баллонов не знает
Крикунов себя хорошо показал во всех командах, кроме акбарса, даже рига ожила при нем, просто дед уже совсем старый и проводить целый сезон ему уже тяжеловато. Светлов тоже хороший хоккей ставит, но на второй сезон его команды проваливаются. Вцелом все перечисленные тренеры строют свою игру от печки, от данного стиля мировой хоккей пытается уйти (кубок Вегаса исключение), клубы кхл последние 2 сезона стараются играть в атаку (мимо локо и акбарс). Если тренд игры от печки (кому больше нравится - автобус) вернется, то вполне вероятно с дедов опять сдуют пыль.
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Старые уходят, приходят молодые, так что ничего страшного
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Ответ Beerfanidi
А еще Юрзинов-младший без работы...
Хорошо подметили. В тракторе очень симпатичную комбинационную игру поставил при том уг составе. Я удивился что его убрали, но статус анвара тогда был на невероятном уровне.
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