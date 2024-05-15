Юрзинов о хоккейных медиа: «Народу прежде всего интересны свои таланты, а у нас в интернете в основном иностранцы – из КХЛ или НХЛ. Есть ли здесь государственный подход?»

Владимир Юрзинов подверг критике хоккейные медиа России за внимание к легионерам.

«Очень важно для развития молодежи то, что мы сохранили институт сборных. На Кубке в Новосибирске – по 10 тысяч зрителей на матче. Тур сборной «России 25» собрал аншлаги в Омске и Туле.

Эти матчи еще раз доказали, что в России в первую очередь ходят на молодых и талантливых хоккеистов. Никакие легионеры не соберут такую аудиторию, которую собирают сборные России и молодые таланты. В том же Новосибирске или Санкт-Петербурге около 10 тысяч зрителей – на матчах команд МХЛ.

Прошу прессу здесь сделать выводы – народу прежде всего интересны свои таланты. А у нас открываешь интернет – и в основном иностранцы, не важно, из или из . Правильно ли это? Есть ли здесь государственный подход?» – сказал бывший тренер сборной СССР.