Юрзинов о хоккейных медиа: «Народу прежде всего интересны свои таланты, а у нас в интернете в основном иностранцы – из КХЛ или НХЛ. Есть ли здесь государственный подход?»
Владимир Юрзинов подверг критике хоккейные медиа России за внимание к легионерам.
«Очень важно для развития молодежи то, что мы сохранили институт сборных. На Кубке Будущего в Новосибирске – по 10 тысяч зрителей на матче. Тур сборной «России 25» собрал аншлаги в Омске и Туле.
Эти матчи еще раз доказали, что в России в первую очередь ходят на молодых и талантливых хоккеистов. Никакие легионеры не соберут такую аудиторию, которую собирают сборные России и молодые таланты. В том же Новосибирске или Санкт-Петербурге около 10 тысяч зрителей – на матчах команд МХЛ.
Прошу прессу здесь сделать выводы – народу прежде всего интересны свои таланты. А у нас открываешь интернет – и в основном иностранцы, не важно, из КХЛ или из НХЛ. Правильно ли это? Есть ли здесь государственный подход?» – сказал бывший тренер сборной СССР.
PS. Возможно, Юрзинов этого вообще не говорил. Источник (ларинский сайт) мог все сам написать. Вряд ли Юрзинов это все отслеживает.