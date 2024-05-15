Юрзинов о хоккейных медиа: «Народу прежде всего интересны свои таланты, а у нас в интернете в основном иностранцы – из КХЛ или НХЛ. Есть ли здесь государственный подход?»

Теги болельщики Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ Кубок Будущего сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов подверг критике хоккейные медиа России за внимание к легионерам.

«Очень важно для развития молодежи то, что мы сохранили институт сборных. На Кубке Будущего в Новосибирске – по 10 тысяч зрителей на матче. Тур сборной «России 25» собрал аншлаги в Омске и Туле.

Эти матчи еще раз доказали, что в России в первую очередь ходят на молодых и талантливых хоккеистов. Никакие легионеры не соберут такую аудиторию, которую собирают сборные России и молодые таланты. В том же Новосибирске или Санкт-Петербурге около 10 тысяч зрителей – на матчах команд МХЛ.

Прошу прессу здесь сделать выводы – народу прежде всего интересны свои таланты. А у нас открываешь интернет – и в основном иностранцы, не важно, из КХЛ или из НХЛ. Правильно ли это? Есть ли здесь государственный подход?» – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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8 комментариев
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Открываю прессу (хоккейный раздел на спортсе) и там в первую очередь из НХЛ дают статистику по российским игрокам в ленте новостей. Или они уже иностранцами считаются, продажными наймитами запада?..

PS. Возможно, Юрзинов этого вообще не говорил. Источник (ларинский сайт) мог все сам написать. Вряд ли Юрзинов это все отслеживает.
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Какой-то странный "интернет" открывает Юрзинов. Вроде везде в основном как раз про наших и пишут. Или он хочет риторику аля Роман Борисович, но вот тут не надо, его и одного слишком много.
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в старичках с новой силой вспыхнул совок. и смешался с различными возрастными заболеваниями, а в некоторых случаях и с алкоголизмом
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Народу прежде всего интересны адекватные, а у нас в интернете в основном Ротан
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Когда уже у пенсионеров(пусть и заслуженных) перестанут брать интервью, это же по ним, в первую очередь, бьёт, выставляет в смешном и нелепом виде
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Если нет легионеров, то не с кем сравнивать талант местных. Тем более в эпоху отмены. Вообще, логичнее отменять лимит раз не можем на международных соревнованиях участвовать.
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Если бы еще правила у нас работали, яркий пример Дроздова. Дальше еще выстрелят молодые хоккеисты, где гарантия, что снова не придумают как забрать. И так может быть с любым клубом у нас.
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Производительность Ларина под кокаином просто впечатляет. За всех успевает писать. За Юрзинова, Кожеву, Назза, и ещё половину "ветеранов советского хоккея" Такой треш-гонзо пейсатель "интервью" пятой точкой.
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