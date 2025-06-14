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Хелльберг подписал контракт с «Юргорденом» на 3 года. Вратарь играл за СКА, «Сочи», «Куньлунь», «Рейнджерс», «Детройт», «Питтсбург», «Даллас»

Магнус Хелльберг подписал контракт с «Юргорденом» на 3 года.

34-летний вратарь вернулся в чемпионат Швеции, где не выступал с сезона-2011/12. 

В 2011 году он был выбран «Нэшвиллом» во втором раунде драфта. Затем Хелльберг перешел в «Рейнджерс», где также не стал основным. 

После этого швед играл в КХЛ – в составе «Куньлуня», СКА и «Сочи». 

Вернувшись в НХЛ, Хелльберг выступал за «Детройт», Оттаву, Питтсбург и «Даллас», в основном играя в АХЛ. 

В составе сборной Швеции голкипер принял участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также завоевал золотую медаль на чемпионате мира в 2018 году.

Прошедший сезон Хелльберг провел в АХЛ в «Техасе», где одержал 14 побед в 41 матче, отражая в среднем 90,4% бросков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Юргордена»
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