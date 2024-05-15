Юрзинов о КХЛ: «Сезон прорыва российской молодежи. Только вратари – Набоков, Исаев, рядом юный Плешков. Надеюсь, послабление лимита не помешает»

Владимир Юрзинов считает, что в КХЛ произошел прорыв российской молодежи.

– КХЛ в понедельник закрыла хоккейный сезон. Как его оцените?

– Считаю, что это был замечательный хоккейный сезон, который назову сезоном прорыва российской молодежи.

Возьмите только одну позицию – самую главную в хоккее, вратарскую. Когда такое было, чтобы два совсем молодых вратаря – и – одновременно так заявляли о себе и ставили в тупик жюри, выбиравшее лучшего голкипера и лучшего новичка? Никогда!

А ведь рядом с ними – юный Плешков, который в недавнем турне сборной России переписал всю книгу вратарских рекордов. Могу сказать, что только в системе СКА Плешков из молодых талантов отнюдь не один. И они – во всех линиях!

Посмотрите, сколько молодых талантов за один сезон открыла «Магнитка». Интересная молодежь в « », « », « », «Автомобилисте», большинстве других клубов КХЛ. Для меня молодежь – это самое главное в хоккее. И я очень рад!

– Чем объясните такой прогресс?

– Сработал новый лимит на легионеров, предоставивший дополнительные шансы и качественное игровое время молодым хоккеистам. Дают результат академии хоккея, которые открылись во многих городах.

– Тем не менее КХЛ возвращается к лимиту в пять легионеров...

– Время расставит всех по местам. Насколько понимаю, даже наши коллеги из футбола начинают задумываться о том, что мы можем потерять этот вид спорта, в котором уже доминируют легионеры.

Именно этот сезон КХЛ дал нам много свежего воздуха. Два-три таких сезона – и мы получим совершенно новое поколение талантливых хоккеистов. Надеюсь, что послабление лимита не помешает этому процессу. Хотя бы потому, что в нынешней мировой ситуации найти крепких иностранцев – очень сложная задача, – сказал бывший тренер сборной СССР.