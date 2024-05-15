Юрзинов о КХЛ: «Сезон прорыва российской молодежи. Только вратари – Набоков, Исаев, рядом юный Плешков. Надеюсь, послабление лимита не помешает»

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь СКА Трактор Автомобилист Торпедо Владимир Юрзинов КХЛ лимит на легионеров Даниил Исаев Илья Набоков Артемий Плешков Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что в КХЛ произошел прорыв российской молодежи.

– КХЛ в понедельник закрыла хоккейный сезон. Как его оцените?

– Считаю, что это был замечательный хоккейный сезон, который назову сезоном прорыва российской молодежи.

Возьмите только одну позицию – самую главную в хоккее, вратарскую. Когда такое было, чтобы два совсем молодых вратаря – Набоков и Исаев – одновременно так заявляли о себе и ставили в тупик жюри, выбиравшее лучшего голкипера и лучшего новичка? Никогда!

А ведь рядом с ними – юный Плешков, который в недавнем турне сборной России переписал всю книгу вратарских рекордов. Могу сказать, что только в системе СКА Плешков из молодых талантов отнюдь не один. И они – во всех линиях!

Посмотрите, сколько молодых талантов за один сезон открыла «Магнитка». Интересная молодежь в «Северстали», «Торпедо», «Тракторе», «Автомобилисте», большинстве других клубов КХЛ. Для меня молодежь – это самое главное в хоккее. И я очень рад!

 – Чем объясните такой прогресс?

– Сработал новый лимит на легионеров, предоставивший дополнительные шансы и качественное игровое время молодым хоккеистам. Дают результат академии хоккея, которые открылись во многих городах.

– Тем не менее КХЛ возвращается к лимиту в пять легионеров...

– Время расставит всех по местам. Насколько понимаю, даже наши коллеги из футбола начинают задумываться о том, что мы можем потерять этот вид спорта, в котором уже доминируют легионеры.

Именно этот сезон КХЛ дал нам много свежего воздуха. Два-три таких сезона – и мы получим совершенно новое поколение талантливых хоккеистов. Надеюсь, что послабление лимита не помешает этому процессу. Хотя бы потому, что в нынешней мировой ситуации найти крепких иностранцев – очень сложная задача, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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