Макдэвид перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Это не то же самое, что в прошлом году – тогда «Эдмонтон» цеплялся за серию после 3 поражений. Это большая игра»

Коннор Макдэвид высказался перед 5-м матчем с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» примет «Пантерс» в 5-м матче финала плей-офф НХЛ при 2-2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ойлерс» уступили «Флориде» 3-4 в финальной серии, отыгравшись после 3 поражений подряд.

«Очевидно, что это совсем не то же самое, что в прошлом году. [Тогда] мы проигрывали три матча подряд, цеплялись за серию.

Сегодня вечером у нас есть шанс показать себя с лучшей стороны, приложив максимум усилий. Мы очень рады. Я уверен, что они тоже в восторге. Все взволнованы. Это большая игра», – сказал капитан «Эдмонтона ».