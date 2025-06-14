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  • Маршанд о 2-2 «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Одна из самых захватывающих серий, команды близки по мастерству, матчи напряженные. Это напоминает, за что мы любим хоккей»
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Маршанд о 2-2 «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Одна из самых захватывающих серий, команды близки по мастерству, матчи напряженные. Это напоминает, за что мы любим хоккей»

Брэд Маршанд высказался перед 5-м матчем с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.

«Ойлерс» примут «Пантерс» в 5-м матче финала плей-офф НХЛ при 2-2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени. 

«Это просто невероятный [финал Кубка Стэнли]. Я думаю, что это одна из самых напряженных серий, которую кому-либо доводилось видеть. Самая захватывающая.

Просто уровень мастерства и то, насколько близки эти две команды, насколько напряженными были игры, – все это было очень захватывающе, временами немного нервировало.

Мы все по-прежнему большие поклонники этой игры, и то, что эти две команды играют друг с другом так, как они играют, и то, как проходят эти матчи, заставляет вас понять, почему вы так сильно любите хоккей, а также почему этот трофей сложнее всего выиграть», – сказал форвард «Флориды». 

Кроме того, Маршанд высказался о том, что «Пантерс» проиграли 4-й матч серии (4:5 ОТ), ведя 3:0 в счете после 1-го периода.  

«Я имею в виду, что, конечно, это было разочаровывающее поражение, но все меняется довольно быстро. Нельзя думать ни о чём, кроме настоящего момента.

Особенно учитывая, что мы быстро переключились на эту игру, ребята хорошо поработали над восстановлением и сделали все, что от них требовалось, чтобы подготовиться к сегодняшней игре», – добавил Маршанд

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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