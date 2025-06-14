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Пикар выйдет в старте «Эдмонтона» в 5-м матче с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли

Кэлвин Пикар сыграет против «Флориды» в 5-м матче финала плей-офф.

Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени. В четвертом матче «Эдмонтон» победил «Пантерс» в овертайме со счетом 5:4 (2-2). Вратарь Стюарт Скиннер пропустил 3 шайбы в первом периоде и был заменен в перерыве. 

После утренней тренировки главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух подтвердил, что в 5-м матче в старте на лед выйдет Кэлвин Пикар. Скиннер останется в запасе. 

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Пикар принял участие в 9 играх и одержал 7 побед, отражая 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,69.

У Скиннера 14 матчей, 8 побед, 89,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,99.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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