Гришин о финале Кубка Стэнли: «Я за «Эдмонтон». Хочется, чтобы игроки уровня Макдэвида достигали не только индивидуальных побед»
Игорь Гришин пожелал Коннору Макдэвиду выиграть Кубок Стэнли.
«Эдмонтон» примет «Флориду» в 5-м матче финала плей-офф НХЛ при 2-2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.
– Наблюдаете ли за финалом Кубком Стэнли? Кто его выиграет?
– Смотрю, стараюсь пересматривать. Обе команды достойны победы. «Флорида» – более системная команда, стабильная, но «Эдмонтон» обладает рядом выдающихся игроков. Сложно дать прогноз.
Но я болею за «Эдмонтон». Хочется, чтобы игроки уровня Макдэвида достигали не только индивидуальных побед, но и командных. Я чуть больше симпатизирую канадской команде, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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