Гендиректор «Трактора» о Гру: «Остается в клубе. Команду будем усиливать под задачи, которые требует Бенуа. Он задал высокие стандарты для всего тренерского штаба»

Гендиректор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру продолжит работу в клубе.

В первом сезоне под руководством канадского специалиста челябинский клуб выиграл Восточную конференцию и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» 1-4 в серии.

– Канадец Бенуа Гру остается главным тренером «Трактора»?

– Да, Бенуа остается. Его ассистенты Борис Миронов и Юрий Кузьменков уходят в другие клубы. Мы рады, что у нас выросли достойные тренеры.

Команду будем усиливать под те задачи, под тот функционал, что требует Бенуа Гру. Хочу сказать, что в целом он задал высокую планку, высокие стандарты работы для всего тренерского штаба. Все они всегда ищут какие-то улучшения, усиления игры…

Вот, к примеру, взять игру «Трактора» в первых периодах. Бывает, что не идет игра, что-то не получается. В перерыве или походу матча Бенуа вносит коррективы, направляет, меняет сочетания звеньев. И такой поиск дает результат и лично меня подкупает, – заявил генеральный директор «Трактора » Иван Савин .