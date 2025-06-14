Протас о стереотипах про белорусов: «Американцам сначала надо рассказать, что белорусы и русские из разных стран. Меня принимали за россиянина, но я говорил, что моя родина – Беларусь»
Алексей Протас ответил на вопрос о стереотипах про белорусских игроков в США.
– Интересно, какие имеются стереотипы насчет белорусов.
– Американцам сначала надо рассказать, что белорусы и русские, хоть и довольно похожи друг на друга, все же представляют две разные страны.
Меня, например, неизменно принимали за россиянина, но во всех командах я говорил, что моя родина – Беларусь. Не скажу, что приходилось делать это слишком часто, но ребята из «Вашингтона» точно знают, что я Belarusian.
В НХЛ нас было не так уж и много, чтобы у болельщиков сложилось общее мнение о белорусских игроках. Хотя мы всегда неплохо проявляли себя и, думаю, еще проявим, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betnews.by
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