Юрзинов о послевоенных годах: «Голодно, бедно. Продавщицы резали хлеб, кусочки падали за весы – мальчики приходили и брали эти остатки. Не дай бог, чтобы такое повторилось»

Теги Владимир Юрзинов сборная СССР КХЛ Советский спорт история деньги Хоккей

Владимир Юрзинов поделился воспоминаниями о послевоенных годах.

В России 9 мая отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

– Какие эмоции у вас вызывают воспоминания из послевоенного детства?

– Эмоции – очень тяжелые, тяжелейшие. Мальчишки стояли около булочных. Продавщицы отрезали хлеб, падали кусочки за весы – мальчики приходили и остатки эти хлебные брали.

Мама у меня работала на авиационном заводе, потом работала на заводе медпрепаратов. То есть в дружной семье жили.

Отец тоже мной занимался: на коньках учил кататься, смотрел, как я играю, ночью тренировал заводскую команду. Вспоминаю радость – катание на «Пищевике», где Клавдия Ивановна Шульженко поет. Голодно, мороженое ел. Заняты были все.

Голодно, бедно, но всегда заняты были, учились. В то время было два варианта: либо в спорт, либо к бродягам.

Не дай бог, чтобы повторялось такое, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

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2 комментария
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Юрзинов не в курсе, что такое уже повторяется?
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А как же "можем повторить"?
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