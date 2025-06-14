Россияне не вошли в топ-10 защитников драфта НХЛ по версии сайта лиги. 17-летний Шефер возглавил рейтинг
Россияне не вошли в десятку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших защитников предстоящего драфта НХЛ-2025.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»);
2. Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»);
3. Джексон Смит («Трай-Сити»);
4. Кашон Эйтчесон («Бэрри Колтс»);
5. Логан Хенслер («Висконсин»);
6. Саша Бумедьенн (Университет Бостона);
7. Кэмерон Рид («Китченер Рейнджерс»);
8. Генри Бржустевиц («Лондон Найтс»;
9. Блейк Фиддлер («Эдмонтон Ойл Кингс»);
10. Саймон Вон («Ошава»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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