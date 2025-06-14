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Россияне не вошли в топ-10 защитников драфта НХЛ по версии сайта лиги. 17-летний Шефер возглавил рейтинг

Россияне не вошли в десятку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших защитников предстоящего драфта НХЛ-2025. 

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»);

2. Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»);

3. Джексон Смит («Трай-Сити»);

4. Кашон Эйтчесон («Бэрри Колтс»);

5. Логан Хенслер («Висконсин»);

6. Саша Бумедьенн (Университет Бостона);

7. Кэмерон Рид («Китченер Рейнджерс»);

8. Генри Бржустевиц («Лондон Найтс»;

9. Блейк Фиддлер («Эдмонтон Ойл Кингс»);

10. Саймон Вон («Ошава»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Трай-Сити
Саша Бумедьенн
Эри Оттерс
рейтинги
Логан Хенслер
logoНХЛ
Радим Мртка
Кашон Эйтчесон
Драфт НХЛ
Блейк Фиддлер
Мэттью Шефер
Джексон Смит
logoСиэтл Тандербердс
Бэрри Колтс
Висконсин
Китченер Рейнджерс
logoЛондон Найтс
logoЭдмонтон Ойл Кингс
Ошава
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