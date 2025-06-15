Симашев о переходе в «Юту»: «НХЛ – мечта каждого, давно планировал уехать. В «Локомотиве» хотели, чтобы я остался, мы общались, но решение было за мной»

Дмитрий Симашев заявил, что давно хотел перейти в НХЛ.

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина-2025.

«Я давно хотел уехать. НХЛ – мечта каждого. Осознание пришло в начале прошлого сезона. После драфта у меня были мысли, но сначала мне нужно было понять, смогу ли я закрепиться в КХЛ . Буду ли я играть? После прошлого сезона я понял, что хочу уехать и попробовать свои силы.

Мы это обсуждали [с представителями «Локомотива »], и окончательное решение было за мной. Очевидно, они хотели, чтобы я остался, но я принял это решение.

В основном [в «Юте»] я общался с тренером защитников. Общение шло с моей стороны; это было приятно, и они мне помогали. Несколько раз я просил совета по тренировкам. Я также общался с тренером по физической подготовке. Он показал мне несколько упражнений.

Это было интересно. Мы общались раз в неделю или раз в две недели. Во время плей-офф мы почти не разговаривали – они только поздравляли меня с победами. Я не хотел отвлекаться», – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев .