«Торпедо» подписало контракты с вратарем Сабитовым и форвардом Пугачевым из «Чайки» на 3 года
«Торпедо» подписало контракты с Глебом Пугачевым и Маратом Сабитовым.
С обоими хоккеистами заключены трехсторонние соглашения сроком на 3 года. Для 17-летних игроков это первые профессиональные контракты.
Нападающий Пугачев провел дебютный сезон в МХЛ, став бронзовым призером чемпионата в составе «Чайки». В 56 проведенных матчах форвард заработал 28 (10+18) очков, заняв второе место в списке бомбардиров команды в плей-офф.
Вратарь Сабитов также дебютировал в МХЛ, он провел 40 матчей в составе «Чайки» и отразил 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,40.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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