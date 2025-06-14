«Торпедо» подписало контракты с вратарем Сабитовым и форвардом Пугачевым из «Чайки» на 3 года

«Торпедо» подписало контракты с Глебом Пугачевым и Маратом Сабитовым.

С обоими хоккеистами заключены трехсторонние соглашения сроком на 3 года. Для 17-летних игроков это первые профессиональные контракты.

Нападающий Пугачев провел дебютный сезон в МХЛ , став бронзовым призером чемпионата в составе «Чайки». В 56 проведенных матчах форвард заработал 28 (10+18) очков, заняв второе место в списке бомбардиров команды в плей-офф.

Вратарь Сабитов также дебютировал в МХЛ, он провел 40 матчей в составе «Чайки» и отразил 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,40.