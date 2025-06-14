Ягру вручили региональную премию «Эмми» за эфир церемонии «Питтсбурга», на которой 68-й номер чеха выводили из обращения

Яромиру Ягру вручили региональную премию «Эмми».

«Питтсбург » стал обладателем телевизионной награды – в номинации «Лучшая спортивная программа в прямом эфире» победила трансляция торжественной церемонии, на которой 68-й номер Ягра выводили из обращения.

53-летний чех был указан в титрах программы как сценарист и продюсер, поэтому он также был удостоен награды.

«Я думал, что это контракт из Голливуда», – сказал Яромир Ягр , получая премию.

Ягр, выбранный «Пингвинс» под общим 5-м номером на драфте-1990, выступал за команду с 1990 по 2001 годы и выиграл с ней 2 Кубка Стэнли (1991, 1992).

53-летний Ягр может продолжить карьеру: «Я по-прежнему люблю хоккей и не хочу толстеть. Нравится тренироваться, немного похудел»