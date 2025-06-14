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Сопин о Волкове: «Солидный форвард-универсал для топ-6, он поможет «Авангарду». Для Ги Буше важны такие игроки в составе»

Генменеджер «Авангарда» высказался о переходе Александра Волкова.

27-летний форвард подписал контракт с омским клубом на 3 года. В прошлом сезоне Волков провел 67 матчей за минское «Динамо» в регулярном чемпионате и набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 18».

В Кубке Гагарина на счету нападающего 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «плюс 6».

«Для усиления атакующей линии мы искали двустороннего форварда-универсала, который умеет одинаково сильно играть как у чужих, так и у своих ворот.

Для Ги Буше и его тактики наличие таких хоккеистов в составе крайне важно. Александр Волков выступал в Северной Америке, и после своего возвращения из-за океана был ключевой фигурой в каждой команде. Это крепкий солидный нападающий для топ-6, который поможет нам в новом сезоне.

Мы довольны, что по итогам переговоров на фоне большой конкуренции Александр выбрал именно наш клуб для продолжения карьеры, заключив трехлетний контракт», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Авангарда»
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