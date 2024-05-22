Плющев о новом сезоне КХЛ: «Интересно посмотреть на «Металлург». Сейчас клубы бегут наперегонки, кто больше места в составе освободит»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2024/25 стартует 3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Я бы не сказал, что для меня какой-то клуб выделяется в плане интереса перед стартом нового сезона. Сейчас все связано с переходами и трансферным рынком. Складывается ощущение, что клубы бегут наперегонки друг с другом: кто больше пригласит, кто больше места в составе освободит.

В моем понимании клуб, который может что-то показывать и на что-то претендовать – это стабильный клуб, это та команда, в которой костяк остается неизменным хотя бы на протяжении нескольких сезонов. На нем должна строится база последующих выступлений клуба.

А когда команда регулярно меняет свой состав, то очень трудно говорить об ожиданиях от результатов этого коллектива и от работы тренерского штаба, потому что такие смены говорят о том, что специалисты зачастую сами не понимают, что они строят и как должны решать те или иные задачи.

Если не будет такой стабильности, то перед нами будет просто команда гастролеров, которая играет сегодня так, а завтра уже совсем иначе. В таких командах зачастую не соблюдаются традиции клуба, его культура. А ожидать чего-то от таких гастролеров очень трудно.

Но если все же выбирать какую-то наиболее любопытную команду перед будущим сезоном, то я бы сказал, что точно будет интересно посмотреть на «Металлург». Посмотрим, к чему приведут процессы, которые сейчас происходят в «Магнитке», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.