«Динамо» и Слепышев переподпишут контракт с понижением зарплаты. Форвард будет зарабатывать около 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Антон Слепышев будет зарабатывать около 60 млн рублей в год в «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

Сегодня ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо». Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Изначально у были другие варианты продолжения карьеры. Но он отказался от двух выгодных предложений со стороны клубов Востока и останется в Москве.

Насколько я знаю, « » и Слепышев переподпишут контракт в сторону заметного понижения. Нападающий будет зарабатывать около 60 миллионов рублей в год», – написал Зислис.