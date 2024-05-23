«Динамо» и Слепышев переподпишут контракт с понижением зарплаты. Форвард будет зарабатывать около 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Теги КХЛ Динамо Михаил Зислис Антон Слепышев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Антон Слепышев будет зарабатывать около 60 млн рублей в год в «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сегодня ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо». Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Изначально у Антона Слепышева были другие варианты продолжения карьеры. Но он отказался от двух выгодных предложений со стороны клубов Востока и останется в Москве.

Насколько я знаю, «Динамо» и Слепышев переподпишут контракт в сторону заметного понижения. Нападающий будет зарабатывать около 60 миллионов рублей в год», – написал Зислис.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В ЦСКА на сезон 2024-2025 контракт 75 млн., практически минус 20%. Респект спортивному директору Динамо)
+2
0
+2
Ну 60 очень даже не плохо.
+2
0
+2
Ответ Caniball
После этого контракта у Динамо уже 760 плюс не переподписанный Гусь и вратарь. Плотно они решили в этом году забить платежку. Скорее всего прям в самый потолок.
Чушь. Уложатся и Гусевым, и с вратарем и нападающим- иностранцем.
+1
0
+1
Ответ Позитивный
700.
Ну до потолка 200 - достаточно, вратарей подписать двух и защитника хорошего.
+1
0
+1
Ответ Beerfanidi
Динамо платит разрешенные 10% от бонусов, чтоб не шли под потолок. Итого: 60 +10% = 66.
Почему же? 55 и 10% от бонусов. Около 60.))
+1
0
+1
Ответ Caniball
Во-первых, он в Цска прошлый сезон вообще не провел на 75. Во-вторых, скорее всего Динамо эту разницу положили в бонусы, которые не считаются под шапкой, потому что уже 760 миллионов.
Динамо платит разрешенные 10% от бонусов, чтоб не шли под потолок. Итого: 60 +10% = 66.
+1
0
+1
Добро пожаловать Антон в нашу команду. Даже и не припомню чтобы к нам из ЦСКА в последнее время приходили такие добротные игроки. Прям вау! Антон в расцвете, а опыта у него хоть отбавляй.
+1
0
+1
После этого контракта у Динамо уже 760 плюс не переподписанный Гусь и вратарь.
Плотно они решили в этом году забить платежку. Скорее всего прям в самый потолок.
+1
0
+1
Какой нормальный человек согласиться на понижение зарплаты? Очевидно, что в конверте получит. Очередной обход потолка. По моему оценочному суждению
+1
0
+1
да уж, заметное понижение и 60!!! за что? люди за копейки пашут на заводах и рудниках...а тут такое баблище, причём еду, одежду, лечение, проживание и т.п. предоставляет клуб
+1
-1
0
Ответ Beerfanidi
В ЦСКА на сезон 2024-2025 контракт 75 млн., практически минус 20%. Респект спортивному директору Динамо)
если на год, то - да, респект... а если на несколько лет, то спорный вопрос...
0
0
0
Ответ Beerfanidi
В ЦСКА на сезон 2024-2025 контракт 75 млн., практически минус 20%. Респект спортивному директору Динамо)
Во-первых, он в Цска прошлый сезон вообще не провел на 75.
Во-вторых, скорее всего Динамо эту разницу положили в бонусы, которые не считаются под шапкой, потому что уже 760 миллионов.
0
0
0
Ответ Caniball
Во-первых, он в Цска прошлый сезон вообще не провел на 75. Во-вторых, скорее всего Динамо эту разницу положили в бонусы, которые не считаются под шапкой, потому что уже 760 миллионов.
700.
+1
-1
0
Ответ Beerfanidi
Ну до потолка 200 - достаточно, вратарей подписать двух и защитника хорошего.
Зачем двух вратарей? Моторыгина не надо списывать, кто такой тренер вратарей с Югры скоро узнаем. При правильной тренировке у Моторыгина будет очень хорошая статистика.
0
0
0
Ответ Beerfanidi
Ну до потолка 200 - достаточно, вратарей подписать двух и защитника хорошего.
...Защитник да нужен
0
0
0
Ответ Позитивный
700.
https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/dinamo-moskva-hokkey-520/

759 - 15 Слепышева. Итого: 744.
0
0
0
Ответ srs
Кахаэль должен конечно объявить конкурс для клубов по 2 командных балла в новом сезоне за каждого привезенного мастера-легионера помимо Пяти за игру при не более 25 хоккеистов основы. Средний уровень ведь где то нужно искать, сама по себе не найдется
А то ведь какой стимул у вот таких дяденек не снижать к себе требования. Как бы плохо не выступили, а все равно получают чуть менее, чуть более но очень много. Еще и проведя за последние 5 сезонов при этом чуть более половины матчей из возможных
0
0
0
Кахаэль должен конечно объявить конкурс для клубов по 2 командных балла в новом сезоне за каждого привезенного мастера-легионера помимо Пяти за игру при не более 25 хоккеистов основы. Средний уровень ведь где то нужно искать, сама по себе не найдется
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий