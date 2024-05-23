«Динамо» и Слепышев переподпишут контракт с понижением зарплаты. Форвард будет зарабатывать около 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)
Антон Слепышев будет зарабатывать около 60 млн рублей в год в «Динамо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Сегодня ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо». Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.
«Изначально у Антона Слепышева были другие варианты продолжения карьеры. Но он отказался от двух выгодных предложений со стороны клубов Востока и останется в Москве.
Насколько я знаю, «Динамо» и Слепышев переподпишут контракт в сторону заметного понижения. Нападающий будет зарабатывать около 60 миллионов рублей в год», – написал Зислис.
Плотно они решили в этом году забить платежку. Скорее всего прям в самый потолок.
Во-вторых, скорее всего Динамо эту разницу положили в бонусы, которые не считаются под шапкой, потому что уже 760 миллионов.
759 - 15 Слепышева. Итого: 744.